Els consells de l'Alt Pirineu i l'Aran demanen més "autogestió" per tirar endavant polítiques adaptades a cada territori

PuigcerdàEls consells comarcals de l'Alt Pirineu i el Conselh Generau d'Aran demanen tenir més autonomia a l'hora de gestionar els serveis que es presten en aquests organismes. D'aquesta manera, consideren que des d'aquests ens es podrien tirar endavant polítiques específiques en funció de les necessitats o particularitats de cada territori. Aquest plantejament s'ha posat damunt la taula en una nova reunió dels presidents d'aquestes institucions, que ha tingut lloc aquest dimecres a Puigcerdà i s'ha dut a terme en el marc del lobby creat recentment per defensar les comarques de muntanya. La idea, segons informa l'ACN, és parlar-ne amb el Govern i explorar també la via jurídica per tal de saber fins a on poden arribar les competències comarcals.

En la reunió dels presidents dels cinc consells comarcals de l'Alt Pirineu i de la síndica d'Aran, Maria Vergés, s'ha parlat de la necessitat de més inversió per pal·liar problemàtiques com ara els accessos per carretera a diversos nuclis o fer una millor gestió de serveis com el transport i els menjadors escolars. També s'ha comentat la importància d'atendre les especificitats territorials en el cas de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles, ja que l'oferta de transport públic a les zones de muntanya és molt menor que a les de les àrees urbanes i, per tant, els seus habitants han de dependre més del vehicle privat.

Un altre dels temes plantejats a la trobada ha estat el de l'atenció domiciliària, sobre el qual els representants dels ens comarcals consideren que cal tenir en compte la dispersió de nuclis que hi ha a l'Alt Pirineu i Aran a l'hora d'establir les hores que cada usuari necessita. El motiu és que ara per ara es computen per igual les que el treballador de serveis socials està a casa de la persona com les que ocupa en el desplaçament a cadascuna de les llars. Pel que fa als joves que han de marxar a estudiar fora, demanen més ajudes per a destinar al lloguer d'habitatge.

La reunió de Puigcerdà ha estat la tercera que s'ha dut a terme entre tots els presidents dels consells pirinencs. En aquest marc, també han ressaltat la importància que tindria destinar part dels fons europeus per a la recuperació a projectes estratègics com són l'aprofitament de la biomassa. Sobre aquesta qüestió, la presidenta del Consell Comarcal de Cerdanya, Roser Bombardó, ha destacat que aquest és un recurs molt important per bastir d'energia aquesta zona i que, a la vegada, és una eina per generar nous llocs de treball.