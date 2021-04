Llívia i Estavar ja treballen en la pròxima edició del Festival Transfronterer de Cinema

LlíviaLlívia i Estavar ja han posat fil a l'agulla en l'organització de la pròxima edició del Festival Transfronterer de Cinema Llívia-Estavar. Després del parèntesi obligatori del certamen, l'any passat, provocat per la pandèmia, enguany els responsables ja han començat a treballar en ferm pensant en l'edició que ha de venir. En principi, per fer boca, ja hi ha dates de celebració: la catifa vermella quedarà estesa els dies 22, 23 i 24 d'octubre.

Una de les principals novetats de la futura edició del festival serà la incorporació de Font-romeu en l'organització de l'esdeveniment. Recentment, l'alcalde de Llívia, Elies Nova, i el director del Festival, Antoine Ros, s'han reunit a l'ajuntament llivienc per a perfilar la nova edició. A la reunió també hi ha assistit el director de la revista Sud-Est, Ludovic Vuez. El Festival Transfronterer de Cinema Llívia-Estavar se celebra, en aquest actual format, des de l'any 2015.