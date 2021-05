Vielha recupère eth romiatge de Santa Quitèria

Vielha e MijaranEth pròplèu 23 de mai se celèbre ua naua edicion deth tradicionau romiatge de Santa Quitèria, en airau de Sant Nicolau, ena boca sud deth Tunèl de Vielha. Dempús de qu'er an passat se suspenessen es actes en aguest airau, e se celebrèsse era missa ena Glèisa de Sant Miquèu de Vielha, per estat d'alarma decretat deuant dera aparicion dera pandémia peth covid-19, enguan se poirà tornar a celebrar aguest romiatge en sòn encastre abituau, mès en tot respectar es normes de seguretat vigentes. A despièch de qu'er estat d'alarma ja s'a acabat, era pandémia encara ei presenta e, per tant, cau seguir es mesures de seguretat e distància.

Entàs 12:00 s'oficiarà era missa en aunor a Santa Quitèria en exterior dera capèla, posteriorament se beneirà eth tèrme e se repartirà era caritat. S'era climatologia non permet realizar es actes en exterior, s'emplegarie era sala grana qu'ei ath cant dera capèla. Toti/es aqueri/es que volguen anar a celebrar Santa Quitèria, an ara sua disposicion eth transpòrt en autobús gratuït, damb gessuda des de Vielha entàs 11:30, e de tornada des dera boca sud entàs 13:15.

“Ei ua grana notícia entàs vesins de Vielha e Mijaran poder recuperar era celebracion de Santa Quitèria en airau abituau de Sant Nicolau. Mès, cau rebrembar, qu'a despièch d'auer-se acabat er estat d'alarma, era pandémia seguís presenta. S'an de respectar es normatives de seguretat vigentes entà evitar possibles contagis. Ei responsabilitat de toti/es”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano.