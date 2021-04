La CUP de la Seu alerta del tall imminent de llum als habitatges ocupats de la plaça Europa

La Seu d'UrgellLa CUP de la Seu d'Urgell ha explicat en un comunicat de premsa que "el bloc d'habitatges de la Plaça Europa de la Seu d'Urgell es quedarà imminent sense corrent elèctric i els seus ocupants sense habitatge on ser reubicats, ja que l'Ajuntament no disposa de cap habitatge social". La formació detalla que des del mes de gener del 2021 l'empresa PEUSA té un ordre judicial per tallar el subministrament de llum, amb l'argument que ha de vetllar per la seguretat de les persones que hi viuen, ja que en cas que es produeixi un accident que provoqui danys a les persones, l'empresa seria la responsable davant la justícia. Des de la CUP consideren que mantenir el bloc sense llum "deixaria als seus ocupants en greus condicions d'habitabilitat i de seguretat". També expliquen que PEUSA "ha mostrat la seva preocupació per haver de tallar la llum a aquests vuit habitatges sense que l'Ajuntament ofereixi abans una alternativa habitacional a les afectades". No obstant, afegeixen que el fet de tenir responsabilitats davant la justícia en cas d'accident fa que l'empresa no pugui posposar més el tall.

El regidor de la CUP a la Seu d'Urgell, Bernat Lavaquiol, es va entrevistar el dimarts 27 d'abril amb el director de PEUSA per informar-se sobre aquest imminent tall de llum. D'altra banda, segons es va comunicar a la també regidora cupaire Xènia Antona a la reunió de portaveus del passat dilluns 26 d'abril, l'Ajuntament no disposa de cap habitatge social on reubicar a les famílies ocupants del bloc. Des de la CUP asseguren que "la situació és tan desesperada que fins i tot s'ha plantejat reubicar els ocupants en habitacions d'hotels o en habitatges d'ús turístic".

La formació considera que "s'ha arribat a una situació d'emergència molt greu". En primer lloc, assenyalen, "per la inacció de l'Ajuntament al llarg d'aquests dos anys d'ocupació a l'hora de reubicar aquestes famílies en habitatges socials". I d'altra banda, afegeixen, "per la timidesa del govern municipal en polítiques d'habitatge i el fracàs en les seves iniciatives per obtenir habitatge social". En aquest sentit, assenyalen que "cal tenir en compte que a dia d'avui encara no s'ha pogut obtenir cap habitatge a través de la cessió d'ús a l'Ajuntament".

D'altra banda, recorden que en el darrer ple municipal del 12 d'abril de 2021, l'equip de govern va rebutjar una moció per a la creació d'un registre municipal de solars. La CUP, assenyalen, va demanar al govern utilitzar totes les eines que permet la Llei d'Habitatge de Catalunya i altres decrets en matèria d'habitatge per fer front a la falta d'habitatge a la ciutat, tant en règim de mercat com públic per a lloguer social o per a famílies en situació d'emergència.

Finalment, també asseguren que la CUP "va aconseguir la inclusió d'una partida de 250.000 euros per a la compra d'habitatge social de titularitat pública en els pressupostos del 2021". Ja en aquell moment, afegeixen, "vam considerar aquesta quantitat insuficient, i proposàvem adquirir pisos i rehabilitar-los per posar-los a disposició del parc d'habitatge públic, amb una partida inicial de 500.000 euros i prioritzant el centre històric". Ara, conclouen, "davant de l'absència d'habitatge on reubicar les famílies del bloc de la plaça Europa ens reafirmen en la necessitat de canviar les polítiques d'habitatge i augmentar les partides pressupostàries".