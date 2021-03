Detingut un noi de 22 anys per dos abusos sexuals a la Seu d'Urgell

La Seu d'UrgellEls Mossos d'Esquadra han detingut un home de 22 anys com a presumpte autor de dos delictes d'abús sexual a la Seu d'Urgell, tal com informa l'ACN. Els fets han tingut lloc aquest dimarts a les cinc de la tarda, quan una adolescent de 16 anys ha anat a la comissaria de mossos de la capital alturgellenca per denunciar que feia uns minuts, a l'avinguda Guillem Graell, un home se li havia apropat i, de manera sobtada i sorprenent, l'havia magrejat i proposat mantenir relacions sexuals. Posteriorment, s'ha tingut coneixement d'un segon cas ocorregut a la plaça Catalunya amb una jove de 17 anys. Poc després, els agents han aconseguit localitzar i detenir el noi quan es trobava a l'estació d'autobusos de la Seu d'Urgell.

Des de la primera alerta les patrulles dels Mossos d'Esquadra han muntat un dispositiu per la capital alturgellenca amb l'objectiu de trobar l'autor dels fets. En el decurs de la recerca, una dona adulta també ha aturat una de les patrulles per informar-los que un jove li havia proposat mantenir relacions sexuals, coincidint amb el relat de les dues menors. El detingut passarà aquest dimecres a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell.