La situació epidemiològica segueix millorant a l'Alt Pirineu i Aran

La situació epidemiològica segueix millorant a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, tal com constaten les dades ofertes diàriament per Salut. El risc segueix sent molt alt, però en les últimes 24 hores ha baixat al conjunt de la demarcació, passant de 554 a 496. La millor notícia és que la velocitat de transmissió del virus (Rt) està cada cop més a prop d'1. Quan aquesta taxa està per sobre d'1 es considera que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. En canvi, si l'índex se situa per sota d'1 es considera que el virus està en regressió. En les últimes 24 hores, al conjunt de la demarcació aquesta Rt ha baixat d'1,15 a 1,02.

Pel que fa als nous casos, en les últimes 24 hores se n'han notificat 22 més, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 1.831. Segons Salut, ara mateix hi ha 22 ciutadans de l'Alt Pirineu i Aran a l'hospital i un altre a l'UCI a conseqüència del covid-19.

Per comarques, n'hi ha tres on sembla que es confirma que el virus està en regressió, ja que acumulen més d'un dia amb l'Rt per sota d'1. Una d'elles és l' Alta Ribagorça, on en les últimes 24 hores l'Rt ha passat de 0,35 a 0,25, mentre que el risc ha caigut de 80 a 58. Igual que fa 24 hores, és l'única comarca de Catalunya que no està en situació de risc alt o molt alt, sinó que està en moderat.

A l' Aran, l'Rt es manté pràcticament igual, passant de 0,79 a 0,80 en les últimes 24 hores. El risc, mentrestant, segueix baixant i passa de 243 a 230. A Cerdanya, l'Rt ha baixat de 0,98 a 0,97 però el risc ha pujat lleugerament, passant de 543 a 556.

El risc i l'Rt baixen a la resta de comarques de l'Alt Pirineu i Aran, tot i que n'hi ha dues que segueixen amb els indicadors molt alts. Una és el Pallars Sobirà, on el risc baixa de 1.581 a 1.314, mentre que l'Rt cau de 2,35 a 1,86. A l' Alt Urgell, mentrestant, el risc passa de 993 a 816 i l'Rt davalla d'1,44 a 1,19. A la Seu d'Urgell, i segons dades del mateix Ajuntament, el risc també cau per fi per sota de la ratlla dels mil punts, passant de 1.172 a 901, mentre que l'Rt baixa d'1,48 a 1,09. Finalment, al Pallars Jussà el risc passa de 242 a 187 i l'Rt baixa d'1,47 a 1,13.