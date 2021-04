Er Ajuntament de Naut Aran estúdie era ampliacion dera escòla Ruda de Salardú

SalardúEr Ajuntament de Naut Aran a iniciat es tramits entà ampliar era superfície dera escòla Ruda de Salardú pr'amor der increment d'escolans qu'a auut eth centre pendent aguest darrèr cors en plea crisi deth coronavirus. En aguest sens, es matriculacions an aumentat en un 44% en tot passar de 52 a 75 alumnes, en tot auer de hèr un sobreesfòrç logistic entà acuelher-les e distribuïr-les dera forma mès eficienta entre es diuèrses classes disponibles.

Un des majors inconvenients damb eth que s'a trapat eth consistòri a estat damb er usatge deth minjador. Actuauments, er aula qu'ère destinada entad aguest emplèc, s'a auut d'utilizar entà hèr classes as mainatges. Per contra, eth minjador a estat desplaçat entara sala sociau deth pòble.

Eth baile de Naut Aran, César Ruiz-Canela, concrète que "un des nòsti prumèrs objectius damb aguestes accions, ei apraiar immediataments eth problèma qu'an es professors e mainatges damb er espaci en centre. Volem que poguen disposar deth sòn minjador laguens dera pròpria escòla e se senten comòdes". Sus aguest ahèr, er Ajuntament de Naut Aran preten destinar ath torn de 400.000 èuros en un projècte multifuncionau que compdarie de dues fases: ua prumèra fasa ena que se readaptarie era estructura der immòble, en tot crear ua sala ena planta baisha damb ua capacitat de 90m2. Ath delà, tanben se crearien ena planta superiora tres sales mès damb ua prevision de dimensions de 16 m2, 17 m2 e 32 m2. Fin finau, tanben se contemple eth bastiment d'ua naua escala.

Eth consistòri vò qu'aguesta prumèra fasa pogue èster executada deth tot en mes de seteme deth 2021 entà qu'es alumnes e professors poguen disposar d'un nau minjador, que se plaçarie ena planta baisha, e mès espaci foncionau ena planta superiora. Ena dusau fasa, se vò retirar era escala principau damb era que compde actuauments era bastissa e plaçar en sòn lòc un ascensor entà facilitar er accès ara naua zòna. Ruiz-Canela, explique que "ei un projècte fòrça ambiciós, mès que credem qu'agradarà tant as familhes dera poblacion de Salardú, coma as professors qu'actuauments an de besonh auer mès espaci entà amiar a tèrme es sues classes e aufrir eth servici de minjador".