Eth Conselh Generau d’Aran triplique es recorsi destinadi a ajudes sociaus

Vielha e MijaranEra crisi sanitària a desencadeat tanben ua crisi socioeconomica damb un naut impacte en Aran. Pr’amor d’açò, eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran determinèc aumentar sustanciaument es recorsi destinadi as ajudes sociaus qu’era maxima institucion aranesa balhe ad aqueres persones que se trapen en situacion de vulnerabilitat en Aran.

Atau donc, pendent 2020 es recorsi destinadi ad aguest prètzhèt se tripliquèren respècte ar an anterior, en tot passar des 19.000 èuros en 2019, as 62.000 èuros en 2020. Per çò que hè a 2021, eth pressupòst aprobat tad aguesta anualitat, manten tanben er aument d’aguestes partides entà seguir hènt front ara emergéncia sociau en tot balhar supòrt as familhes qu’ac an de besonh, en tot destinar-i un totau de 89.000 èuros.

“Pendent er an passat se concediren ajudes de caractèr sociau urgent ath torn d’ues 150 persones entà curbir diuèrsi besonhs basics, coma eth pagament deth loguèr dera viuenda, manutencion, farmacia e suministres de lum o gas”, explicaue era sindica d’Aran, Maria Vergés, en tot híger que: “d’un aute costat, s’an incrementat tanben es ajudes destinades a hèr front as despenes d’escolarizacion e escòles mairaus, atau coma as minjadors escolars, un increment qu’en andús casi, se manten entad aguest 2021”.

Era sindica d’Aran manifestaue tanben que pendent aguesti mesi de pandemia “i a auut un aument exponenciau des usatgèrs deth Banc d’Aliments dera Val d’Aran, gestionat peth Conselh Generau d’Aran, qu’a passat de curbir es besonhs d’ues 40 familhes pendent 2019, a arribar as 180 familhes, ei a díder, ath torn de 500 persones” en tot híger que “pr’amor d’açò, eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran mantierà aguest aument enes ajudes eth temps que sigue de besonh, entà ajudar a qu’es familhes araneses hènt front ad aguesta crisi damb es melhors garanties e damb eth supòrt dera maxima institucion aranesa”.