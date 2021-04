Eth Conselh Generau destine 210.000 euròs en ajudes ath sector empresariau

Vielha e MijaranAguest diuendres, ena session extraordinària deth plen deth Conselh Generau d’Aran, s’a aprovat (damb es vòts a favor deth grop d’Unitat d'Aran e es vòts en contra de Convergéncia Aranesa) era prumèra modificacion de credit deth pressupòst deth Conselh Generau. Aguesta modificacion contemple ua partida de 210.000 euròs entà ajudes ath sector empresariau aranés, afectat pes restriccions e barraments provocadi pera crisi sanitària.

Poderan accedir ad aguestes ajudes es persones fisiques o juridiques (professionaus autonòms e empresaris) empadronadi/censadi en Aran qu’agen era activitat economica e era sedença sociau en quinsevolh municipi aranés laguens des activitats dera restauracion, ostalaria, comèrç non essenciau o d’autes activitats. Demoren excludidi d’aguesti ajuts es pisi toristics e es immobiliàries. Aguesti ajuts se poderàn sollicitar a trauès dera sedença electronica dera web deth Conselh Generau d’Aran a compdar de deluns que ven, 26 d’abriu.

“Deth govèrn deth Conselh Generau d’Aran ençà èm fòrça conscients dera complèxa e dificil situacion qu’atrauèsse bona part deth nòste sector empresariau, sustot eth relacionat damb era ostalaria e comèrç”, manifèste era sindica d’Aran, Maria Vergés, en tot híger que “ei pr’amor d’açò que, laguens des nòstes competéncies, presentam aguestes ajudes que çò que pretenen ei higer-se a totes aqueres ajudes prebotjades tant per Estat espanhòu, era Generalitat e es municipis pendent aguesti mesi, en tot contribuïr atau ath supòrt deth sector economic aranés”.

Pendent eth plen, era sindica d’Aran a explicat qu’eth motiu d’apostar per aguest tipe d’ajuda ei qu’era recuelhuda de lordères ei un servici gestionat dirèctament peth Conselh Generau e, per tant, era taxa que lo regule ei requectada pera pròpria institucion. Ei per açò que s’a trigat coma critèri entà definir era linha d’ajuts, en tot facilitar es tramits e gestions entà obtier-les.

En aguest sens, era sindica d’Aran s’a lamentat deth vòt en contra dera oposicion ara modificacion de crèdit, “pr’amor que non a proposat ne explicat cap alternativa, en tot criticar era inversión en projèctes indispensables tà accedir as hons europèus, causa que demòstre era manca de vivion e de contèxte que patís eth partit dera oposicion” e higie que “aguesta modificacion contemple, ath delà des ajuts entath sector empresariau, fòrça estudis e projèctes destinadi a presentar-se as hons europèus, e que supausaràn un impacte de lèu 10 milions d’euròs en territòri, atau madeish, aguesti projèctes dinamizaràn e diversificaràn era nòsta economia, crearàn lòcs de trabalh e definiràn eth modèu socioeconic dera Val d’Aran a long temini”.

Convergéncia Aranesa vòte en contra d'ua modificacion pressupostària "damb pògues ajudes sociaus"

Convergéncia Aranesa a votat en contra ara modificacion pressupostària prepausada pera equipa de govèrn d'Unitat d'Aran pera "manca de pressupòst enes ajudes sociaus peth covid-19". En aguest sens, era equipa de govèrn a elaborat ua modificacion qu'includie ua partida de 210.000 èuros en aguest tipe d'ajudes, "mès a priorizat d'autes accions damb quantitats superiores coma per exemple estudis e trabalhs tecnics per valor de 325.000 èuros o d'auti projèctes que poderien demorar quan era situacion socioeconomica melhorèsse". Eth pòrtavotz de Convergéncia Aranesa, César Ruiz-Canela, explique que "eth Conselh Generau d'Aran a d'èster ath costat des sòns vesins e prepausar ajudes mès contundentes en un moment tant trascendentau coma en que mos trapam".

Ath delà, concrète que "s'ena modificacion auessen incorporat ua partida d'apuprètz 600.000 èuros, qu'ei çò que reauments a de besonh eth territòri, auessem votat a favor sense cap tipe de dobte." Dauant açò, Convergéncia Aranesa a presentat ua mocion ena sedença deth govèrn aranés en tot demanar mès ajudes entàs autonòms e es petites e mejanes enterpreses dera Val d'Aran.