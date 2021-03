Eth plen der Ajuntament de Naut Aran apròve 200.000 èuros en ajudes sociaus dirèctes

SalardúAguest maitin s'a realizat un nau plen ordinari en Ajuntament de Naut Aran en quau, entre d'auti punts, s'a aprobat per unanimitat ua modificacion de pressupòst de 675.000 èuros enfocadi era grana part entà ajudes economiques pera pandèmia deth coronavirus e d'autes inversions entad aguesta zòna. En aguest sens, tant era equipa de govèrn de Convergéncia Aranesa, coma era oposicion d'Unitat d'Aran e Aran Amassa an votat a favor d'un paquet d'ajudes dirèctes per valor de 180.000 èuros qu'acabaràn enes negòcis que tributen en eth municipi.

Aguestes bonificacions serviràn entà redusir er impacte qu'age pogut generar eth covid-19 pendent aguesti mesi de pandèmia en toti es sectors comerciaus. Ath delà, se destinarà ua partida de 20.000 èuros entà ajudar as familhes mès vulnerables de Naut Aran damb era crompa d'aliments o d'auti besonhs basics. Eth baile municipau, Cesar Ruiz-Canela, destaque que "era economia locau s'a vist claraments afectada pera crisi sanitària e auem de besonh préner mesures. En un consens entre es tres grops municipaus, auem arribat ar acòrd d'aufrir aguestes ajudes e sajar, d'aguesta forma, dar un shinhau mès d'aire as negòcis locaus.

D'un aute costat, laguens dera modificacion pressupostària, tanben s'a aprobat ua partida entara creacion d'un Skate Park de 506 mètres quarrats. Ruiz-Canela, concrète que "aguest projècte s'a amiat a tèrme damb era implicacion de tota era comunitat 'skater' dera Val d'Aran entà que podessen gaudir pleaments d'aguest equipament en futur. Demoram poder començar es òbres er uns mesi".

En d'auti apartats, s'a aprobat tanben per unanimitat aumentar es subvencions des estudiants deth municipi de Naut Aran. Enquiath moment, sonque podien arrecéber subvencions de 700 a 1.000 èuros es escolans de mèns de 25 ans. Damb aguesta naua rectificacion, es persones de mès de 25 ans que corsen bèth modul o carrera, poderàn tanben arrecéber aguesta subvencion. Entàs majors de 30 ans, variarà era bonificacion a arrecéber en foncion dera renda que generen annauments. Dera madeisha manèra, s'a aprovat un convèni damb era EMD d'Unha entath traspàs de 200.000 èuros entà un projècte deth PUOSC, e d'auti 70.000 èuros entara EMD d'Arties-Garòs entà ues accions que s'haràn en aguesta zòna. Fin finau, s'a aprovat era rescision deth contracte damb era enterpresa Nhèu 1500 per incompliment deth madeish.