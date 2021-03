El Govern autoritza ampliar la plantilla de l'INEFC per posar en marxa el nou centre de la Seu d'Urgell

La Seu d'UrgellEl Govern ha autoritzat l'ampliació de la plantilla de l'Institut Nacional d'Educació Física (INEFC) per poder posar en marxa el Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) a la Seu d'Urgell (INEFC Pirineus) a partir del curs que ve. Els nous estudis estaran enfocats a la formació d'esports al medi natural de muntanya i de riu. L'ampliació de personal es concreta, aquest primer any, en la creació d'onze llocs de treball de personal laboral docent amb la categoria professional de professor/a, així com quatre més de personal laboral i vuit llocs de treball de personal funcionari d'administració i serveis. L'objectiu és donar cobertura a la prestació d'aquest servei amb caràcter previ a la seva posada en funcionament. La mesura ha estat molt ben rebuda entre els membres de l'actual equip de govern i també de l'anterior.

Una gran notícia per #laSeu i el Pirineu. Ja ho tenim a tocar, @inefcat a la nostra ciutat és un projecte estratègic que en pocs mesos serà una realitat. Moltes gràcies a tothom qui ho ha fet i que ho està fent possible! Seguim ✊✊✊ https://t.co/8XCuBsF2t0 — Francesc Viaplana Manresa (@xescoviaplana) 9 de marzo de 2021

Un pas important per fixar els joves al territori. https://t.co/G3yY9LOPx3 — Núria Tomàs (@Nuriatg) 9 de marzo de 2021

El Departament de la Presidència, mitjançant la secretaria general de l'Esport i de l'Activitat Física, durà a terme les modificacions pressupostàries necessàries per finançar aquesta ampliació de la plantilla de l'INEFC. La implantació del grau es farà mitjançant el mateix pla d'estudis que al centre d'INEFC de Lleida, del qual dependrà a través de la fórmula de grup desplaçat a aquest municipi.

Els nous estudis són fruit de la implicació de la secretaria general de l'Esport i de l'Activitat Física i l'INEFC, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i la Universitat de Lleida, que va quedar plasmada en la signatura, el maig de 2020, del conveni marc de col·laboració per desenvolupar el Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Universitat de Lleida (INEFC Pirineus). El centre de Lleida de l'INEFC imparteix els estudis oficials de CAFE des de l'any 2009, per adscripció a la Universitat de Lleida, tot i que aquest centre ha impartit la Llicenciatura d'educació física i esports des de la seva creació, l'any 1982.