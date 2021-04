El Grup Parlamentari del PSC proposa Òscar Ordeig com a portaveu adjunt

La Seu d'UrgellEl Grup Parlamentari del PSC ha proposat Òscar Ordeig com a portaveu adjunt. Amb aquest nomenament, el també primer secretari del PSC de les comarques de Lleida, el Pirineu i Aran i regidor a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell formarà part de la direcció del grup parlamentari. Ordeig, que és diputat al Parlament des de 2014, ha posat en relleu que "el nomenament respon als bons resultats que vam aconseguir en les darreres eleccions autonòmiques, triplicant el nombre d'escons" i ha afegit que "ser membre de la direcció del grup es traduirà en donar més visibilitat del territori i veu a les necessitats de Lleida, el Pirineu i Aran".

La direcció del Grup Parlamentari Socialista quedarà, doncs, de la següent manera: Salvador Illa com a president, Alicia Romero com a portaveu i Assumpta Escarp, Raúl Moreno, Sílvia Paneque, Rosa Maria Ibarra i el mateix Ordeig com a portaveus adjunts.