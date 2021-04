Un incendi forestal crema prop de Martinet

MartinetUn incendi forestal crema des de primera hora d'aquesta tarda força a prop del poble de Martinet, a Cerdanya. Tal com han informat els Bombers a l'Ara Pirineus, les flames cremen superfície forestal i es troben a uns 600 metres de la població, a la part baixa de la vall de la Llosa, ja al terme municipal de Prullans. L'avís s'ha rebut a les 16:38h i durant bona part de la tarda hi han treballat 20 dotacions, 3 d'aèries i la resta, terrestres.

Ara per ara es desconeixen les causes del foc i els Agents Rurals han indicat que ho estan investigant. De moment, l'incendi afecta una superfície aproximada d'entre 2 i 5 hectàrees de sotabosc de pi roig i progressa pel vessant del Turó Negre, arribant ja a la carena. Mentre hi ha hagut llum de dia, els Bombers han prioritzat l'atac al flanc esquerre amb el suport de mitjans aeris, però amb l'arribada de l'ocàs, aquests s'han hagut de retirar.

Des del cos també han indicat que el foc crema amb mitja/baixa intensitat a contravent i que, en ser una zona inaccessible, això ha fet difícil l'emplaçament de vehicles per establir una línia d'aigua. Tot plegat fa que s'estigui treballant amb eines manuals i, mentre s'ha pogut, amb el suport dels mitjans aeris.