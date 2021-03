Estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a la zona del bosc de Pessonada

PessonadaEls Bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a la zona del bosc de Pessonada, al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà). Tal com han informat des del cos, es tracta d'un incendi de vegetació forestal. L'avís l'han rebut a les 17:29 h i hi han desplaçat 14 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris.

🔥 Activades 8 dotacions terrestres i 3 #maer #bomberscat per un incendi de vegetació forestal a la zona del bosc de Pessonada, al terme municipal de Conca de Dalt (avís 17.29h) pic.twitter.com/WLauzUBZDU — Bombers (@bomberscat) 30 de marzo de 2021

Des dels Bombers han indicat a l'Ara Pirineus que a la part superior de la massa forestal afectada hi ha una zona de sembrats que ha servit de tallafocs i ha ajudat en les tasques d'extinció. També han explicat que els mitjans aeris han donat suport als terrestres per controlar les flames als flancs. A última hora d'aquesta tarda, de fet, els mitjans aeris ja s'han retirat i sobre el terreny hi queden mitjans terrestres que aniran remullant la zona per acabar d'extingir l'incendi i evitar que revifi.