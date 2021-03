L'Alt Pirineu i l'Aran s'uneixen per reclamar el desplegament de la Generalitat al territori

SortEn una reunió probablement sense precedents celebrada aquest dimarts a Sort, els cinc presidents i presidentes dels consells comarcals de l'Alt Pirineu i la síndica d'Aran han acordat demanar una reunió al pròxim govern de la Generalitat per transmetre-li diverses demandes transversals del territori. Tal com han explicat en una nota de premsa des del Consell Comarcal amfitrió de la reunió, el del Pallars Sobirà, s'ha constatat que la situació generada pel covid-19 "ha fet més evident que mai la manca d'una comunicació directa i fluida entre el Govern i les comarques del Pirineu i l'Aran, que al llarg dels darrers mesos han fet reivindicacions contínues perquè les restriccions tinguessin una mirada diferenciada segons les característiques i la situació epidemiològica de cada comarca, i en general no han estat ateses".

Així, una de les qüestions que s'ha acordat per unanimitat ha estat reclamar el desplegament del Govern a l'Alt Pirineu i l'Aran, un punt que bona part dels partits que concorrien a les últimes eleccions al Parlament portaven en el seu programa electoral. Per aquest motiu, els representants comarcals i de l'Aran han acordat treballar les pròximes setmanes en una proposta que es voldrà traslladar al nou Govern quan es concreti aquesta trobada bilateral.

Una de les assistents a la trobada, la presidenta del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Maria José Erta, ha indicat que "el desplegament del Govern a l'Alt Pirineu i Aran és indispensable i essencial per tenir una comunicació directa amb la Generalitat, que ara no estem tenint". En aquest sentit, ha assenyalat que "per conèixer les mancances i les dificultats del dia a dia s'ha de viure al territori". Erta, també ha assegurat que "amb la pandèmia ens hem trobat que som ciutadans de tercera i això no pot tornar a passar, i aquestes reunions es fan per incidir sobretot en això".

Els fons europeus i la seva repercussió en l'àmbit pirinenc ha estat un altre dels temes a bastament tractats en la reunió d'aquest dimarts. "Des de les nostres comarques es vol incidir en tots aquells projectes que suposin la reactivació i diversificació socioeconòmica de la zona, la transició energètica i bioeconomia, i la connectivitat i digitalització de tots els municipis, entre altres aspectes", han indicat els representants pirinencs.

També s'han considerat imprescindibles per al Pirineu les lleis de muntanya i de territori, "dos projectes dels quals fa anys que es parla, però que a dia d'avui no s'han concretat, quan haurien d'aportar eines que permetessin un desenvolupament més àgil i viable de les nostres comarques", han afegit. En aquest sentit han explicat que s'ha tractat una altra de les grans problemàtiques del Pirineu, "els pocs recursos que es destinen per al manteniment i la conservació de les vies d'accés als nuclis".

Reunions mensuals

Les reunions dels presidents i presidentes dels consells comarcals de Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars i l'Alta Ribagorça, així com la síndica d'Aran, es faran a partir d'ara amb periodicitat mensual i seran itinerants. En aquest sentit, i més enllà de les qüestions tractades, Erta també ha destacat la importància que els màxims representants de les cinc comarques de l'Alt Pirineu així com de l'Aran hagin iniciat aquestes reunions. "Independentment de les ideologies i dels partits de cadascú, els cinc presidents comarcals i la síndica ens hem volgut reunir justament perquè tots tenim unes problemàtiques comunes i el nostre territori té unes especificitats que s'han de tenir en compte", ha remarcat.