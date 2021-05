L'Alt Urgell oferirà aquest estiu 38 activitats de lleure, esportives i de natura a infants i joves

La Seu d'UrgellEls infants i joves de la Seu d'Urgell i comarca podran trobar a la Guia d'Estiu 2021 un total de 38 activitats: 19 de lleure i 19 d'esportives, a la natura i d'aigua. Les propostes estan adreçades a infants de 3 a 12 anys, que podran triar entre un total de 34 activitats, així com també per a joves a partir dels 12 anys, que hi trobaran un total de 21 iniciatives.

La regidora d'Infància i el regidor de Joventut de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Núria Tomàs i Joan Llobera, respectivament, han manifestat que "un any més, la comarca de l'Alt Urgell aposta per un ventall ben ampli d'activitats d'estiu per a infants i joves, en època de lleure i aire lliure".

Val a dir que totes aquestes activitats d'estiu estaran adequades a les mesures de seguretat i higiene fixades pel PROCICAT. En aquesta guia, les famílies alturgellenques hi podran trobar i informar-se de totes les activitats organitzades tant pels ajuntaments de la comarca com per les diferents associacions, clubs i empreses del territori.

Enguany la difusió d'aquesta Guia d'Estiu serà també telemàtica. A més a més, es fixarà un cartell de gran format que recollirà tota la informació i que es col·locarà en espais municipals i públics freqüentats per les famílies com poden ser el Palau d'Esports, el Pavelló Poliesportiu, vestíbuls de les escoles municipals, centres educatius o ajuntaments, entre altres edificis.

Novament, en aquestes activitats d'estiu hi treballaran diferents joves de la Seu i l'Alt Urgell, després d'haver fet el curs de monitor o de director de lleure, titulacions incloses en el Pack Lleure que organitzat l'Oficina Jove de l'Alt Urgell.