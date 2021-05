L'Alt Urgell promourà conjuntament uns 2.000 quilòmetres de rutes de senderisme, BTT i bicicleta de carretera

La Seu d'UrgellL'Ajuntament de la Seu i el Consell de l'Alt Urgell impulsen conjuntament un projecte per aglutinar l'oferta de rutes de senderisme, BTT i bicicleta de carretera que hi ha a la comarca. Aquests itineraris sumen de moment uns 2.000 quilòmetres, tot tenint en compte que alguns dels seus trams s'utilitzen per dur a terme diferents activitats. Els usuaris que hi estiguin interessats poden trobar les diverses propostes en una nova pàgina web on, a la vegada, podran informar d'incidències que hagin trobat en alguns dels camins. La iniciativa, anomenada Pirineu Outdoor, ha nascut en un format digital però de cara a la tardor es començarà a treballar per convertir en un futur el Parc del Segre en el seu punt de trobada físic.

En declaracions als mitjans recollides per l'ACN, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha explicat que l'objectiu és unir "esport, patrimoni natural i turisme" i difondre els valors que té la comarca per dur a terme diverses activitats de muntanya. En aquest sentit, ha detallat que l'àmbit de la pràctica de bicicleta ha anat creixent en els darrers anys. Mentre, la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Josefina Lladós, ha dit que la iniciativa vol reforçar el potencial de la zona com a referent de la pràctica esportiva i que una part dels recursos provinents de la taxa turística s'han destinat al projecte.

Per la seva banda, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Carlos Guàrdia, ha remarcat que Pirineu Outdoor no comença "de zero" i que la comarca té una "diversitat paisatgística" diferent a l'orografia d'altres valls pirinenques i permet dur a terme aquest tipus d'activitats. De fet, s'aprofita una infraestructura de més de 1.000 quilòmetres ja senyalitzada des de la creació, fa gairebé 20 anys, del centre de BTT de l'Alt Urgell. A més, inclou uns 500 quilòmetres més de rutes de senderisme, part de les quals de camins recuperats a partir del projecte Camina Pirineus, i uns altres 500 quilòmetres d'itineraris per a bicicletes de carretera.

Pel que fa a la pàgina web del projecte, al costat de cada proposta s'inclou informació complementària sobre allotjaments, punts d'interès turístic o esdeveniments, entre d'altres. A més, en un futur es volen desenvolupar diversos paquets turístics al voltant d'aquestes activitats.