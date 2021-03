L'Alta Ribagorça commemora el 8-M amb "mirades de dona" i tallers sobre sexualitat femenina

El Pont de SuertEl Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha organitzat diverses activitats amb motiu del 8-M, el Dia Internacional de la Dona. D'una banda, del 4 a l'11 de març, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ha organitzat diversos tallers per fer visible la sexualitat femenina i reivindicar una sexualitat pròpia trencant els tabús i els prejudicis que l'han envoltat sempre. El primer taller, realitzat el dimarts 2 de març, estava conduït per Marga Alegret Sànchez (Diplomada en Infermeria. Especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Màster en Equitat i Igualtat en el Desenvolupament. Instructora de Massatge Infantil per l'AEMI) i va convidar a cada participant a plantejar-se quina sexualitat ha viscut, viu i vol viure. Segons Alegret, la sexualitat de tot ésser humà és individual i hauria de ser lliure i completa abans d'endinsar-nos en el camí de les relacions i compartir.

El segon taller es va fer el dijous 4 de març i va anar a càrrec de Maria Guasch Sors (Fisioterapeuta, directora de formació de l'Escola Sistema-ARC, professora de Microgimnasia, Qi gong, Tai-txi i Pilates. Especialitzada en Massatge Restaurador, Reflexologia podal i Medicina Tradicional Xina). El taller va fer conèixer i fer conscient el perineu, com influeix la postura, la respiració i els hàbits quotidians en el to muscular i adquirir recursos per tenir cura d'aquesta part tan íntima i important del cos i així poder prevenir o millorar les patologies del sòl pèlvic.

Finalment, el tercer i últim taller es farà el dijous 11 de març de 18:30h a 20h i girarà entorn de la menopausa per tal de viure la sexualitat de forma plena durant el climateri. Tot plegat té a veure amb conèixer i acceptar els canvis físics i psicològics i anticipar-se a ells, ja que pot ajudar a moltes dones a viure la seva sexualitat durant la menopausa amb alegria i satisfacció. Aquest taller estarà conduït per Lupe García Rodríguez (Diplomada en Treball Social. Sexòloga i Educadora. Monitora d'Educació Sexual. Màster en Sexologia, Educació Sexual i Assessorament Sexològic).

"Mirades de Dona a l'Alta Ribagorça"

D'altra banda, el SIAD i l'Oficina Jove de l'Alta Ribagorça també han organitzat "Mirades de Dona", un projecte de fotografia participativa. La iniciativa té l'objectiu de potenciar la part més artística de les dones i convertir-les en les protagonistes de la seva pròpia història a través de les fotografies. Així, es vol donar visibilitat a la tasca de la dona a través de fotografies quotidianes fetes per les dones que resideixen en aquesta comarca, per tal de convertir-les en emissores i protagonistes del missatge quotidià i natural que volen traslladar.

La tècnica del SIAD, Mercé Jiménez, explica que a través de les fotografies fetes per dones es persegueix aconseguir una radiografia real de les diverses mirades i realitats existents a la comarca.

Per tal de donar visibilitat les diferents realitats que mostrin les fotografies se'n farà difusió en format paper i es proposa als tres municipis de la comarca penjar les obres recollides pels carrers, en forma de gran exposició a l'aire lliure, viva i dinàmica. D'aquesta manera els vianants podran trobar-les de manera casual i establir aquest nexe de comunicació visual de les realitats de la dona emissora a la persona receptora.

Així mateix també es planteja als ajuntaments la possibilitat que cadascun decideixi l'espai més adient per exposar-les. A la vegada, es penjaran totes les fotografies a les xarxes socials de l'Oficina Jove, de manera individual i mitjançant un vídeo que reculli totes les mirades de dona.