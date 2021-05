L'Audiència de Lleida confirma la presó provisional per a la dona detinguda per tràfic de drogues arran del cas Cachou

Vielha e MijaranL'Audiència de Lleida ha confirmat la presó provisional per a l'única dona de les 12 persones detingudes a finals de març per tràfic de drogues, després de descobrir una presumpta xarxa arran de les escoltes telefòniques ordenades per investigar la mort de l'ós Cachou. Segons fonts judicials, la dona havia recorregut la mesura cautelar al·legant que no s'havien complert alguns dels terminis processals però l'Audiència ho ha desestimat. Així, la dona i dos detinguts més, pels quals el jutge no va ordenar la posada en llibertat ni els va imposar cap fiança, segueixen a la presó. Els 12 estan investigats per un delicte contra la salut pública, organització criminal i blanqueig de capitals, entre ells l'alcalde de l'EMD de Casau, Juan Berdié.

Les escoltes telefòniques ordenades per la jutgessa de Vielha per investigar la mort de l'ós Cachou van permetre descobrir la presumpta xarxa de tràfic de drogues amb seu a Vielha i amb ramificacions a Lleida, Vila-real i Almassora (Castelló). Segons fonts pròximes al cas, la xarxa guardava la matèria primera per fer la droga a Castelló, després la traslladava fins a Lleida, on es preparava, i posteriorment s'enviava a la Val d'Aran, des d'on es venia al consumidor final.

Durant les entrades a Lleida i Vielha, els Mossos van comissar 1.789 grams de cocaïna i 249 dosis preparades per vendre suposadament durant la Setmana Santa, valorada en uns 200.000 euros. També es van comissar gairebé 5.000 euros en efectiu. De la investigació també es desprèn que l'alcalde pedani de Casau és taxista i s'investiga si utilitzava el seu vehicle per distribuir la droga.

Antecedents

El 10 de desembre de 2020, la jutgessa de Vielha que porta el cas de la mort de l'os Cachou, va aixecar parcialment el secret de sumari. Va mantenir en secret, però, la part que afectava una altra investigació independent a la de la mort de l'os, vinculada amb el tràfic de drogues. Aquesta segona peça és la que fa referència a la xarxa de narcotraficants desmantellada i que va acabar amb la detenció de 12 persones.

Segons fonts pròximes al cas, però, no hi ha investigats comuns que estiguin relacionats amb els dos fets delictius. Segons les mateixes fonts, alguns dels investigats per la mort del plantígrad eren consumidors de cocaïna i, a través de la intervenció dels telèfons, es va descobrir que contactaven amb membres de la xarxa de narcotraficants desmantellada la setmana passada.

Cachou va ser trobat sense vida el 9 d'abril de 2020 i l'autòpsia va revelar que va morir enverinat amb etilenglicol, una substància present als líquids anticongelants dels vehicles. En aquest cas hi ha 6 persones investigades per un delicte contra la fauna. Un d'ells, un agent de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran està acusat també de revelació de secrets i prevaricació.