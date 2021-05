L'INEFC Pirineus oferirà a partir del curs que ve 40 places per al grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

La Seu d'UrgellL'INEFC Pirineus oferirà a partir del curs que ve a la Seu d'Urgell 40 places per als alumnes que cursin el grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Tot plegat s'ha detallat aquest dilluns a la tarda, en la presentació oficial feta al Parc Olímpic del Segre, en presència de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, el secretari general de l'Esport i l'Activitat Física, Gerard Figueras, el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, el director de l'INEFC, Eduard Inglés i les autoritats locals, encapçalades per l'alcalde, Jordi Fàbrega, i el vicealcalde, Francesc Viaplana, entre altres personalitats.

L'INEFC Pirineus disposarà d'un edifici propi de nova construcció a partir del setembre de 2023 situat a l'Horta del Valira. El projecte d'aquest equipament actualment està en fase de redacció i per la seva execució comptarà amb un ajut de 4 milions d'euros de la Diputació de Lleida. Fins aleshores, els estudis del grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la Seu d'Urgell s'implementaran a l'edifici del Centre Cultural les Monges, així com als espais i instal·lacions esportives municipals i d'altres entitats col·laboradores.

Durant la presentació s'ha explicat que el nou centre apostarà per una formació pluridisciplinària que aporti coneixements des de vessants com la gestió, l'emprenedoria, la salut, el rendiment i l'educació i el lleure, combinant-la amb una experiència pràctica i vivencial d'esports al medi natural. També s'ha destacat que aquest projecte dota el territori dels Pirineus d'uns estudis universitaris de referència, on es formaran professionals de l'activitat física i l'esport amb una orientació innovadora i en creixement com són les activitats en el medi natural. També s'ha remarcat que el centre INEFC Pirineus vol ser un referent en l'àmbit català, estatal i internacional en els esports en el medi natural. L'objectiu d'aquest projecte és convertir-se en el primer centre universitari focalitzat en la formació, la recerca i la transferència sobre activitats esportives en el medi natural de muntanya i riu.