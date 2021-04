L'oposició i alguns veïns demanen que s'aturi la construcció de la rotonda al nord de Tremp

TrempEl grup de Compromís per Tremp, a l'oposició, ha demanat a l'equip de govern trempolí que reclami a la Generalitat l'aturada del projecte de construcció d'una rotonda al nord de la població, a la zona de la Font vella. Es tracta d'un punt giratori que està previst que construeixi el departament de Territori i Sostenibilitat en aquest tram urbà de la C-13 on hi conflueixen, a banda de la carretera, l'avinguda de la Font vella, així com altres carrers més petits i l'accés a una benzinera.

La portaveu de Compromís per Tremp, Sílvia Romero, ha indicat que "creiem que aquest artefacte que es posarà al centre del nucli urbà no aporta cap solució, ans al contrari, crea una sèrie de problemes en forma de pèrdua d'aparcaments, fa que la rotonda s'aproximi massa a les cases, els seveis i equipaments que hi ha al voltant perden espai, hi haurà una major contaminació i sorolls, ja que els vehicles hauran de frenar i engegar, i es destruirà la trama urbana, perquè es separarà tot un sector de la resta del nucli".

Per tot plegat, ha demanat "repensar tot el sector" i ha recordat que "el Pla d'Ordenació Urbanística de Tremp situava la rotonda, si és que hi ha de ser per reduir la velocitat, més amunt, al costat del supermercat Esclat". Des de l'oposició han demanat a l'equip de govern que faci "una reflexió amb urbanistes i experts en mobilitat per posar sobre la taula quins són els problemes que tenim" i ha afegit que "si és la reducció de la velocitat i la reordenació per a un millor accés als carrers de l'entorn, entenem que aquesta rotonda no és la solució i demanem replantejar-ho".

El rebuig a la construcció de la rotonda també s'ha fet visible des de fa uns dies amb l'aparició de diverses pancartes amb el lema "No a la rotonda" penjades a balcons, finestres i altres espais dels edificis més pròxims a l'espai on s'ha de fer el punt giratori.

L'equip de govern demana modificacions però defensa el projecte

Per la seva banda, des de l'equip de govern, l'alcaldessa Maria Pilar Cases, ha deixat clar que no es demanarà a Territori l'aturada del projecte, sinó que se li estan fent peticions per tal que l'adapti al màxim a les necessitats de la zona. Cases ha recordat que tot plegat neix d'una visita que va fer fa uns anys a la zona l'aleshores conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, a qui l'alcalde de l'època, Joan Ubach, li va demanar ajuda per ordenar la zona. El motiu, explica Cases, és que "ens havíem adonat de la gran velocitat a què anaven els cotxes quan entraven a Tremp, així com per la necessitat de treure l'aparcament del carrer Seix i Faya, ja que era una reclamació dels veïns".

A l'inici de la pandèmia, l'Ajuntament va rebre de part de Territori un projecte per construir una rotonda a la zona de la Font vella, "però no ens va semblar bé i vam demanar modificacions", indica Cases, que afegeix que "amb el canvi del Cap de serveis ens van acceptar les modificacions i van presentar un altre projecte molt més adequat". L'alcaldessa ha admès que "el que està clar és que és difícil fer content a tothom, però el que volem és ordenar aquell tram, que els carrers tinguin unes bones entrades i sortides i que no es puguin agafar velocitats excessives, ja que cal recordar que ja vam tenir-hi un atropellament mortal".

L'alcaldessa ha indicat que "hi ha veïns que no ho veuen bé perquè perdran aparcaments dels seus negocis", però ha afegit que "s'estan demanant ajustos perquè hi hagi més aparcaments". El que ha deixat clar és que no es demanarà l'aturada del projecte perquè "això costaria molts diners a l'Ajuntament de Tremp, ja que hauríem de pagar el 6% del que val l'obra, que és d'un milió d'euros, més el projecte, de manera que estem parlant d'unes xifres d'entre 160.000 i 180.000 euros". Uns diners, ha assegurat, "que no ens gastarem, i més tenint en compte que s'estan escoltant les nostres demandes i s'ha fet un projecte molt millor del que hi havia inicialment". Cases ha indicat que, amb les modificacions demanades, no saben quan s'iniciarà l'obra, tot i que aquesta ja està adjudicada i creu que serà aviat.