Liciten les obres de la variant d'Artesa de Segre que ha de millorar l'accés als Pallars per Comiols

ComiolsEl Departament de Territori i Sostenibilitat té en licitació les obres de la variant d'Artesa de Segre, per un import de 5,2 MEUR, que permetrà millorar la seguretat viària i la mobilitat en aquest municipi. Aquesta actuació forma part del condicionament per afavorir les comunicacions de l'eix de Comiols, des d'Artesa de Segre fins a Isona. L'obra consistirà en la construcció d'una nova carretera, d'1,2 quilòmetres de longitud, que evitarà el pas per l'interior del nucli d'Artesa de Segre. Es preveu que els treballs comencin l'estiu vinent i tinguin un termini d'execució d'11 mesos.

El punt d'inici de la variant se situa al sud-est del nucli urbà d'Artesa de Segre, al quilòmetre 104,7 de la carretera C-14, i continua des d'aquest punt mitjançant un nou traçat en direcció nord-oest fins a connectar amb la carretera L-512, a l'est del nucli urbà. La nova via tindrà una amplada de 9 metres, amb dos carrils de circulació de 3,5 metres cadascun, i dos vorals d'1 metre.

En el seu recorregut, comptarà amb enllaços a nivell als seus extrems, al sud amb la carretera C-14 i al nord amb l'L-512, amb un carril central addicional per a permetre els moviments de gir cap a l'esquerra. Pel que fa a estructures, cal es preveu l'execució d'un pas inferior sota la variant.

En paral·lel a aquest projecte, el Departament està treballant amb el govern municipal i el sector del comerç, restauració i serveis, per a l'establiment d'una senyalització, i estudiant possibles millores de la connectivitat viària existent; de la C-14 i la C-26 i la variant sud del nucli urbà i la connectivitat amb el polígon industrial existent.

Condicionament de l'eix de Comiols

L'eix de Comiols té actualment 54 quilòmetres i presenta un traçat força sinuós, que arriba en algun punt fins a una altitud de 1.100 metres. El trajecte constitueix el principal accés al Pallars des de la Catalunya central i oriental i forma part de la xarxa bàsica de carreteres de la Generalitat. Per tal de potenciar les comunicacions intercomarcals i afavorir l'accessibilitat al Pirineu, el Departament ha elaborat diversos estudis per a la millora de la mobilitat en aquest corredor i analitzat alternatives addicionals de traçat amb l'objectiu de consensuar amb el territori la millor opció constructiva.

Així, el Departament està impulsant la millora per fases de l'eix de Comiols entre Artesa de Segre i Isona, que consisteix en la formació de variants al pas per diversos nuclis de població, l'eixamplament de la carretera i l'eliminació de revolts que, en el pas pel coll de Comiols, comportarà la construcció de diversos túnels i viaductes. Ara s'impulsa l'obra de la variant d'Artesa de Segre i també està en licitació l'actualització del projecte del tram entre el final d'aquesta i Folquer.