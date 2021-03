Moncloa rectifica la Generalitat i permet la mobilitat entre Andorra i qualsevol punt d'Espanya per Setmana Santa

Disponible en: cat

cast

La Farga de MolesQualsevol resident de l'Estat espanyol pot anar a Andorra a fer turisme per Setmana Santa i viceversa, qualsevol resident al Principat pot anar a de vacances a qualsevol indret de la geografia espanyola, també de Catalunya. L'únic requisit és que ha de complir les restriccions que estableixin les autoritats de la destinació escollida. L'anunci, fet aquest dimecres pel ministre portaveu del Govern d'Andorra, Eric Jover, obre les portes a l'arribada de turistes catalans i espanyols durant la Setmana Santa al Principat. La nova mesura arriba arran d'una “reinterpretació” de la normativa que les autoritats espanyoles han fet arribar a les andorranes i que, per tant, per competències, deixa en paper mullat la resolució aprovada aquesta setmana per la Generalitat catalana, que prohibia la mobilitat més enllà de l'Alt Urgell.

Andorra podrà rebre turistes procedents d'Espanya durant aquesta Setmana Santa. Jover ha exposat que les autoritats espanyoles han canviat la interpretació de la norma de mobilitat internacional. Per tant, qualsevol resident de l'estat espanyol podrà accedir a Andorra, complint les mesures sanitàries i les restriccions del Principat i també a l'inrevés. Així, qualsevol resident andorrà podrà accedir a Espanya respectant les restriccions de la comunitat autònoma en qüestió. Aquest canvi d'interpretació de la mobilitat internacional espanyola també afecta Catalunya. "Un ciutadà andorrà podrà anar a qualsevol localitat de Catalunya o Espanya i un cop arribi a la destinació haurà de complir les restriccions de lloc", ha declarat Jover, qui ha afegit que les fronteres sempre han estat competència de l'estat espanyol i que en aquests moments, el govern espanyol ha fet aquest canvi d'interpretació.