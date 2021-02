Una nova esllavissada torna a afectar la C-13 a Llavorsí

LlavorsíUna nova esllavissada de roques ha tornat a tallar durant una estona la carretera C-13 al municipi del Pallars Sobirà. Els fets han tingut lloc al voltant de les 17:30h, no gaire lluny del punt on fa uns anys es va esllavissar un bon tros de muntanya, obligant a fer-hi obres de certa envergadura. Tal com ha explicat a l'Ara Pirineus l'alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, cap a dos quarts de sis ha estat alertat de la caiguda d'unes roques per part de l'alcalde d'Alins, que circulava en sentit sud. Poc després, el mateix alcalde l'ha tornat a avisar d'una esllavissada molt més important que, afortunadament, no ha atrapat a ningú.

Davant d'aquest fet, Vidal ha informat al servei de carreteres, que s'ha desplaçat a la zona. Amb l'ajuda d'una màquina s'ha apartat una part de les roques i s'ha obert un pas provisional. Més tard, ha arribat maquinària pesant que treballarà durant aquesta nit i demà per poder assegurar la zona, ja que encara baixen algunes roques, i per habilitar un pas alternatiu fins que no es pugui arreglar del tot la via.