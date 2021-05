Les obres a les adoberies de Tremp deixen al descobert noves restes arqueològiques

TrempLes obres de recuperació de les antigues adoberies de Tremp han deixat al descobert noves restes que havien quedat sota la runa d'una part de l'edifici esfondrat. Es tracta de diverses basses més i les canalitzacions que les unien, tal com han explicat des del Consell Comarcal del Pallars Jussà. Actualment, els arqueòlegs les estan documentant i s'incorporaran a la resta d'elements patrimonials que seran visitables.

L'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, i el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol, han visitat aquest dijous les obres de consolidació d'aquest espai i han comprovat que s'avança a bon ritme. La proposta de recuperació de les antigues adoberies impulsada per l'Ajuntament de Tremp en els primers anys del segle XXI va ser recuperada per l'actual equip de govern i ja és una realitat gràcies als fons europeus FEDER aconseguits pel Consell Comarcal i el cofinançament de la Diputació de Lleida i del mateix Ajuntament.

Segons Cases, aquesta actuació i l'itinerari de prop d'1 km que es crearà al llarg del barranc, configura la part central del Parc Urbà de la Font-Vella, un espai que amb una superfície superior a la del parc del Pinell, el més gran amb què compta Tremp, dotarà la ciutat d'un corredor verd que permetrà anar des del parc Flors Sirera fins al riu Noguera Pallaresa.

El pas dels anys ha deteriorat la part superior de l'edifici que esdevindrà un mirador, però la part antiga en planta baixa, on hi ha les adoberies, s'ha pogut mantenir en un estat que permetrà fer-les visitables. També es recuperarà l'empedrat d'una part del carrer que encara es conserva i que dona accés des de la carretera C-13.

Els arqueòlegs que segueixen les actuacions treballen en un estudi històric que expliqui el nexe entre els elements patrimonials i les antigues activitats que es van trobant al llarg del barranc de la Font-Vella. Aquesta informació es recollirà en la senyalització i servirà també per elaborar un audiovisual que doni a conèixer quines activitats hi havia i com es treballava a les adoberies de la ciutat de Tremp.

Per la seva banda, Mullol ha destacat la inversió feta de 325.000 euros, 147.000 en la recuperació de les adoberies i la resta en la implantació del sender. Aquests treballs els porten a terme dues empreses constructores pallareses, de forma que el projecte també esdevé una mesura de reactivació econòmica, ha afegit.