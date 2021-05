Unes obres al pont de l'Estaüja tallaran dos mesos el trànsit entre Llívia i Estavar

Llívia / EstavarLa carretera entre Llívia i Estavar romandrà tancada a partir del 31 de maig fins a finals del mes de juliol per les obres que afecten el pont que travessa el torrent d'Estaüja. Des de l'Ajuntament de Llívia han indicat que la carretera, l'avinguda dels Països Catalans -la D-33, per a l'administració francesa- quedarà, doncs, tancada al pas de vehicles per unes obres necessàries tenint en compte els problemes que s'han repetit al llarg d'aquests últims anys quan s'ha registrat el creixement del cabal del torrent que inutilitza, en moltes ocasions, el trànsit entre les dues poblacions.

Les obres consistiran en l'enderrocament de l'actual estructura del pont per substituir-la per una de més alta, d'un sol ull de pas, que faciliti la circulació de l'aigua per sota. L'Ajuntament de Llívia ha estat informat d'aquest projecte aquest divendres després de la reunió que han mantingut les autoritats locals de Llívia i Estavar, amb representants del Consell Departamental dels Pirineus Orientals i els enginyers i constructors de l'obra civil. Les autoritats franceses han establert dues rutes alternatives: per Ro per als vehicles lleugers i per Sallagosa per als vehicles pesants.