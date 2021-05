El Pallars Jussà premia una jove emprenedora per un negoci de transformació d'ametlla

IsonaEl Consell Comarcal del Pallars Jussà ha entregat aquest divendres el Premi Jove Emprenedor 2020 en un acte que ha recuperat la presencialitat, celebrat al nou auditori del Cafè Modern d'Isona. Cristina Cirera, de l'Ametlla d'Abella, ha rebut de mans del president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol, els 1.500 euros amb què està dotat aquest certamen. Cirera ha endegat un negoci de transformació de les ametlles que la seva família cultiva des de fa dècades a Abella de la Conca. Segons ha indicat la mateixa Cirera, aquesta iniciativa dona un valor afegit a aquest producte convertint-lo en diferents tipus de postres com ametlla garapinyada, salada, carquinyolis i pròximament en galetes i altres derivats.

El jurat del premi, integrat per representants del món empresarial i comercial de la comarca així com de la Direcció General de Joventut i del Consell Comarcal, després de valorar els set projectes presentats a concurs, va resoldre a favor de l'ametlla d'Abella de Cristina Cirera. Per la seva part, Mullol ha remarcat molt especialment el valor que han demostrat els emprenedors i emprenedores per tirar endavant els seus projectes malgrat que les condicions actuals no siguin les més idònies.

D'altra banda, també ha destacat el fet que dels set projectes presentats al premi cinc els lideren dones. Segons Mullol, això significa que el Pallars "camina en la bona direcció per tal d'assolir una igualtat d'oportunitats real, també en el món de l'emprenedoria".

Per la seva banda, la directora general de Joventut, Laia Girós, que ha intervingut en l'acte a distància, ha destacat la importància que tenen aquests nous projectes en una comarca com la del Pallars Jussà "en un moment en què cada cop es fa més difícil retenir les persones joves al territori".

En aquesta 18a edició del Premi Jove Emprenedor/a del Pallars Jussà s'han presentat a concurs projectes tan diversos com una clínica veterinària, un restaurant japonès, un centre d'entrenament personal, una marca de roba, un centre de bellesa o una empresa d'activitats de salut a la natura. Tots ells tenen en comú la innovació que aporten al sector i consciència social que apliquen al desenvolupament dels seus projectes.