La pandèmia no refreda l'escudella de carnaval

TrempLa pandèmia no ha aconseguit acabar amb una de les tradicions més arrelades de Tremp, l'escudella de carnaval. Any rere any, i ja en van més de 30, aquesta tradició aplega a centenars de persones la nit del dimarts de carnaval. Per motius obvis, enguany no s'ha pogut fer una festa multitudinària, però l'Ajuntament de Tremp, amb el suport de set restaurants de la població, han ideat un sistema alternatiu per mantenir viva la tradició: que siguin els restaurants qui l'elaborin i que la gent la vagi a buscar al migdia.

L'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, ha explicat que "des que estem en situació de pandèmia sempre hem apostat per mantenir al màxim les tradicions, sempre seguint les mesures anti-covid, i una d'elles és l'escudella de carnaval, que ja fa més de 30 anys que es fa". Tradicionalment, la cuina la Comissió de festes i altres voluntaris i la gent se la menja en grans taules a la plaça de Catalunya, o al pavelló del Casal en cas de mal temps. Enguany, però, "fer-la a la plaça ens va semblar inviable i poc oportú, de manera que vam contactar amb els restaurants per si la volien fer ells", explica l'alcaldessa.

D'aquesta manera, l'Ajuntament ha pagat l'escudella als set restaurants que han acceptat participar en la iniciativa i ha venut els tradicionals plats. "La gent ha comprat el plat, com s'ha fet sempre, i en aquest cas ha triat el restaurant on volia anar a buscar l'escudella; i com que els restaurants han de tancar a la nit, hem optat per fer-ho al migdia", afegeix Cases.

La iniciativa, assegura l'alcaldessa, ha tingut un "èxit rotund, ja que fa molts dies que es van esgotar els tiquets, de manera que la gent de Tremp ha volgut seguir la tradició". També s'ha mostrat satisfeta de la bona predisposició dels restauradors i ha assenyalat que "també ha estat una ajuda per a ells, ja que han pogut vendre un nombre de racions d'escudella que si no possiblement no haurien venut".

En un dels restaurants participants, el de l'hotel Segle XX, poc abans de les dues ja havien servit la majoria de racions encarregades, tot i que també n'han venut a alguns despistats que no van arribar a temps de comprar els plats abans que s'esgotessin i se l'han acabat enduent a casa en envasos d'un sol ús, per no perdre's la tradició. Els que han anat a l'hostal Buenos Aires, en canvi, havien estat més previsors i, tal com han explicat des de l'establiment, tots duien ja el plat comprat. Sigui com sigui, amb plat de ceràmica o amb envàs d'un sol ús, desenes de persones han seguit menjant escudella el dimarts de carnaval.