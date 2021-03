Dos parcs naturals pirinencs són dels pocs que van guanyar visitants el 2020

Els parcs naturals protegits que gestiona la Generalitat van rebre el 2020 una quarta part menys de visitants que l'any anterior per les limitacions de mobilitat de la pandèmia del covid-19. Així, els espais naturals van rebre un total de 3.138.499 visitants, 945.103 menys que el 2019 (4.083.602). Tot i així, hi ha parcs naturals que van guanyar visitants, entre els quals hi ha els dos de l'Alt Pirineu i Aran, és a dir el de l'Alt Pirineu, amb 23.422 persones més que el 2019 (368.734 en total), i el del Cadí-Moixeró, amb 22.385 més (arribant als 363.370 visitants). En aquesta llista també hi ha el Cap de Creus.

En canvi, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici va passar de rebre de 560.723 persones el 2019 a 470.244 el 2020. Pel que fa al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Fresser, va rebre 51.427 persones menys, tancant l'any amb 204.664 visitants.

El recompte de l'afluència als espais naturals protegits de la Generalitat no s'ha dut a terme històricament seguint un protocol homogeni, sinó que cada espai ha utilitzat sistemes propis, d'acord amb els recursos humans i materials limitats en cada cas. Un exemple és el recompte del pas de persones per punts d'informació o l'ús de comptadors de vehicles. Ara, la Generalitat vol estandarditzar la recollida de dades per comptar amb indicadors fiables que permetin una planificació i gestió adequada per compaginar gaudi i conservació de la natura.

Increment del turisme de proximitat

Les limitacions de mobilitat internacional derivades de la pandèmia del coronavirus han comportat un descens generalitzat dels visitants procedents de la resta de l'estat espanyol i d'altres països i un increment del turisme català de proximitat. Així, en espais com el Cadí-Moixeró, Poblet i la Garrotxa, els catalans superen el 90% del total de visitants. Als parcs naturals de l'Empordà, el segon públic per darrere del català és el francès, per proximitat geogràfica, mentre que a la resta d'espais sol ser l'espanyol.

Problemes d'aglomeracions

Amb l'aixecament de les restriccions, alguns espais com la Garrotxa, Poblet, el Cap de Creus o l'Alt Pirineu han patit greus problemes de sobrefreqüentació en determinats punts. El Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant per preveure i gestionar aquestes situacions, que impacten en la conservació de l'espai i afecten el gaudi de la visita.