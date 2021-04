El Pirineu acollirà aquest estiu 10 camps de treball juvenil

IsonaLa coordinadora territorial de Joventut a Ponent, l'Alt Pirineu i Aran, Lourdes Ravetllat, conjuntament amb la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i Aran i alcaldessa d'Isona i Conca Dellà, Rosa Amorós, han presentat aquest dilluns en roda de premsa l'oferta i les principals novetats de camps de treball que la Direcció General de Joventut (DGJ) organitza a la demarcació per a aquest estiu. També les ha acompanyat Fina Ponsich, regidora del consistori i hi ha assistit també una persona en representació del Centre d'Estudis d'Isona i la Conca Dellà, entitat gestora del camp de treball de la localitat.

Justament, Isona i Conca Dellà acollirà dos dels deu camps de treball que es fan a les comarques de l'Alt Pirineu, l'Aran i el Solsonès aquest estiu de 2021. Posteriorment a la presentació, s'ha pogut visitar el jaciment de l'Hort del Cavaller, on es farà la intervenció d'un dels camps de treball, que incidirà en la recuperació de la muralla romana. Al mateix municipi, també hi haurà un altre camp de treball a Llorís.

Al conjunt de l'Alt Pirineu, Aran i el Solsonès, n'hi haurà als municipis d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà), Sant Llorenç de Morunys (Solsonès) i Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), que els acolliran per primer cop; i a Linyola-Vall de Boí (Pla d'Urgell – Alta Ribagorça), el Pont de Suert (Alta Ribagorça), Esterri de Cardós (Pallars Sobirà) i Talarn-Salàs de Pallars – Baix Pallars (Pallars Jussà i Pallars Sobirà), que tornaran a acollir un camp després d'uns anys sense fer-ho. En total, s'oferiran 132 places.

La Direcció General de Joventut organitza els camps de treball a Catalunya a través de diferents associacions d'educació en el lleure, entitats i fundacions sense ànim de lucre, i amb la complicitat dels ajuntaments i del territori. La majoria d'aquests camps són dirigits a joves catalans d'entre 14 i 29 anys, i també hi ha alguns camps que compten amb la participació de joves provinents d'altres llocs de l'Estat i d'arreu del món, d'acord amb els intercanvis de places entre entitats i organismes catalans i internacionals.

Els camps de treball són activitats de voluntariat que consisteixen a realitzar projectes i serveis en una comunitat. Consten d'una estada de quinze dies en què es participa desinteressadament en un projecte de millora de caràcter mediambiental, social, de recuperació del patrimoni arquitectònic o d'intercanvi cultural. Tenen una durada de 15 dies, en període de vacances. Tot i el període en què es desenvolupen, no es tracta d'una simple activitat de vacances. Des de la Generalitat indiquen que "són 15 dies que afavoreixen unes experiències enriquidores i proposen unes actituds i valors que, de ben segur, ajudaran els i les joves a desenvolupar una manera de fer i de viure".

La delegada del Govern ha remarcat que "la participació en un camp de treball, per al jovent, és una de les primeres experiències de treball comunitari per a molts d'ells i una oportunitat de conèixer més i millor el país." La coordinadora territorial, per la seva banda, ha destacat que: "des de Joventut estem convençuts que aquesta oferta d'activitat aporta un valor afegit important per al jovent i per al país. El motiu principal és perquè contribueix a canalitzar les inquietuds de molts joves que, lluny dels tòpics, volen contribuir a millorar el seu entorn i a fer una tasca solidària i voluntària".

En la campanya de camps de treball 2021 s'ofereixen al conjunt de Catalunya 61 camps, amb un total de 1.012 places. Dels 61 camps, 47 són per a joves catalans, 3 són d'intercanvi amb les comunitats autònomes i 11 són oberts a participants internacionals. La quota dels camps de treball a Catalunya varia segons la seva modalitat.