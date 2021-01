Els càrrecs electes del Pirineu suspenen la concentració a Barcelona després que la Generalitat ha acceptat una reunió

El món local del Pirineu ha suspès la concentració d'aquest divendres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Fa dies que demanen el confinament comarcal i que el Govern ajusti les mesures per combatre la pandèmia en funció de cada territori i segons la densitat de població. Els càrrecs electes del Ripollès, l'Alt Pirineu i Aran i d'altres punts del territori volen esperar a reunir-se la setmana vinent amb la Generalitat després que se'ls hagi ofert una trobada telemàtica per escoltar les seves peticions. D'altra banda, creuen que també és un exercici de "responsabilitat" per la situació sanitària i per no interferir en la campanya electoral que comença aquest dijous. No descarten, però, convocar noves mobilitzacions en un futur.