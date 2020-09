El curs escolar començarà amb 141 baixes de professorat per raó de covid-19 a Lleida, Alt Pirineu i Aran

El curs escolar començarà a la demarcació de Lleida amb 141 docents de baixa per raó de covid-19. Així ho ha assenyalat el director dels serveis territorials d'Educació a Lleida, Carles Vega, que també ha destacat que les baixes estan cobertes i que a més a més, el Departament ha impulsat un total de 314 noves places de professors de nova creació. D'altra banda, entre Ponent i el Pirineu i Aran hi ha entre un 20 i un 25% de centres on s'hi troba algun grup que supera la ràtio dels 20 alumnes. El Departament també ha detectat 483 docents vulnerables en major o menor mesura que necessitaran diferents graus de protecció per poder evitar contagis. El curs començarà amb un total de 55.934 alumnes, 1.275 menys que l'any passat.



Entre aquests professors que no podran començar el curs s'hi troben els 8 de l'Institut Joan XXIII de Lleida que van estar en contacte amb un altre professor positiu de covid-19 i tot i que la prova els ha resultat negativa han d'estar en quarantena i no tindran l'alta fins al dia 16 de setembre. Paral·lelament, Vega ha assenyalat que hi ha un altre docent amb el virus en un altre centre que també està de baixa però que en aquest cas, no hi ha hagut risc de contacte amb companys perquè ja no es va incorporar a treballar el dia 1 de setembre i està fent teletreball.



En qualsevol cas, Vega ha explicat que si s'hi sumen els altres mestres que estan de baixa per altres patologies o embaràs, a la demarcació hi ha a l'entorn de 500 professors (un 8% del total) que no podran començar el curs dilluns que ve. Aquestes baixes se substituiran entre aquest dimecres i dijous i el director dels SSTT ha assegurat que el curs començarà amb la "màxima cobertura".



Vega també ha assenyalat que entre el juliol i l'agost s'han fet estudis de vulnerabilitat entre el professorat que han donat un resultat que entre Primària i Secundària hi ha 483 docents que són vulnerables. D'aquests, 277 podran treballar al lloc de treball amb els alumnes però comptaran amb la protecció de les mascaretes FP2. D'altra banda, a 206 se'ls adaptarà el lloc de treball al mateix centre per poder fer les classes per 'streaming' o també des de casa i a d'altres se'ls ha concedit la baixa perquè no era possible garantir la seva seguretat donat el seu alt índex de vulnerabilitat.



Pel que fa a les ràtios dels grups escolars, Carles Vega ha assegurat que la tipologia de centres de la demarcació és molt "esponjada" i que la majoria tenen classes que van dels 14 als 17 alumnes. Això no obstant, hi ha entre un 20 i un 25% de centres que tenen algun grup per sobre de la ràtio de 20. En aquests casos, Vega ha dit que ja s'estan prenent mesures per fer desdoblaments i també que s'ha demanat a les escoles habilitar espais disponibles.

Augment de població que s'ha quedat a viure a les segones residències

Educació ha detectat dos municipis de la demarcació on hi podria haver problemes de professorat perquè els alumnes de l'escola han incrementat com a conseqüència de famílies que han decidit quedar-se a viure a la segona residència. Vega ha apuntat els casos de Salardú (Val d'Aran) i Lles de Cerdanya. En qualsevol cas, el director dels SSTT ha recordat que el Departament ha impulsat 314 places de nova creació per fer front a aquestes situacions, entre d'altres, i per reforçar la seguretat davant la pandèmia de la covid-19.

41 persones contractades per assistir als centres en matèria de covid-19

La gerent de la Regió Sanitària Lleida, Divina Farreny, ha explicat que cada centre educatiu de la demarcació tindrà "assignat" un professional "referent covid escola" que formarà part de l'equip d'atenció primària, que resoldrà i vehicularà dubtes relatius al virus. Rebran una formació específica per fer aquesta tasca i a Lleida se'n contractaran un total de 33. Aquest dimecres se n'han incorporat 10 i dilluns la resta. Al Pirineu se'n contractaran 8. Farreny ha matisat que no són professionals clínics però que tindran capacitat de mobilitzar tots els recursos sanitaris per donar resposta a les necessitats de cada centre per a la gestió dels casos de covid-19 que es puguin donar.