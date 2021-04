Projecte Home porta a Tremp una exposició per ajudar a prevenir addiccions

TrempEl Casal Cultural de Tremp ha acollit aquest dilluns la inauguració de l'exposició "Tu tens la clau", una mostra que durant el 2021 recorrerà quatre biblioteques de l'Alt Pirineu i Ponent. L'exposició, elaborada i impulsada per l'ONG per a les addiccions Projecte Home Catalunya i coorganitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - Central de Biblioteques de Lleida, té com a objectiu conscienciar els més joves i el conjunt de la població sobre els riscos de l'abús de drogues. La mostra compta també amb la col·laboració de la Paeria de Balaguer, l'Ajuntament de Tremp i la Diputació de Lleida. Es tracta de la tercera edició d'una exposició que el 2019 ja va recórrer diverses biblioteques de les Terres de l'Ebre i que el 2020 va fer el mateix en biblioteques del Camp de Tarragona.

La comissària de l'exposició i directora del Servei d'Atenció de les Addiccions de Projecte Home a Lleida, Sònia Font, ha explicat que la voluntat de l'exposició és "fer reflexionar als joves sobre qüestions com ara les emocions, els valors o la comunicació, que poden incidir en l'abús de drogues", i ha remarcat que de forma expressa l'exposició no parla explícitament de drogues en els seus continguts. Per tal d'arribar als joves, s'organitzaran visites guiades amb els instituts i centres escolars dels municipis que visiti aquesta mostra.

Font també ha indicat que, més enllà de les drogues o l'alcohol, una de les addiccions que està prenent força els darrers temps, sobretot entre joves i adolescents, està relacionat amb les noves tecnologies i l'ús excessiu que es fa d'aparells i aplicacions. Pel que fa a les addiccions més freqüents que es tracten al Pallars i, en general, al conjunt del Pirineu i Ponent, Font ha detallat que sobretot són l'alcohol i la cocaïna, entre els adults, i el cànnabis entre els adolescents.

Les claus per a una vida més plena

L'exposició que es pot veure aquests dies a Tremp sorgeix de la necessitat de treballar en la prevenció del consum d'alcohol i altres drogues, sobretot entre els adolescents i joves. L'última enquesta ESTUDES 2018/2019, del Ministeri de Sanitat, indica que en el darrer any un 77,5% de les noies i un 74,1% dels nois de 14 a 18 anys va beure alcohol, un 38,5% i un 31,4%, respectivament, va fumar tabac mentre que un 25,9% de les noies i un 29,2% dels nois, cànnabis. D'altra banda, el 20% dels nois i noies va fer un ús compulsiu d'internet.

Per abordar aquestes qüestions, l'entitat ha dissenyat una exposició que en lloc del missatge tradicional que posava el focus en els perills de les drogues, centra l'atenció en una sèrie d'aspectes fonamentals per al desenvolupament de la persona i que són claus per tal de construir una vida més plena, saludable i lliure de conductes de risc com ara l'abús de drogues.

Així, el format de l'exposició es basa en cinc portes que cal explorar per tal d'aprofundir en l'autoconeixement i que conviden a reflexionar a través de la interacció, oferint claus per obrir-les. Els temes que tracten cadascuna de les portes són les emocions, els pensaments, els valors, els plaers i la comunicació.

Tot i que centrada en un primer terme en els joves i les seves famílies, l'exposició vol arribar també al públic general per abordar conductes de risc sovint invisibilitzades perquè compten amb l'acceptació social, com ara l'abús del consum d'alcohol.

L'exposició "Tu tens la clau" és una activitat de prevenció i sensibilització que complementa els programes de tractament de les addiccions que Projecte Home porta a terme a la demarcació des dels centres que té ubicats a Tremp i a Balaguer. Des d'aquestes dues seus, l'entitat atén cada any a més de 80 persones amb addiccions de les comarques de Ponent i el Pirineu, així com els seus familiars, amb diversos programes de tractament que tenen com a objectiu aconseguir la seva reinserció social.

A la inauguració a Tremp hi ha assistit la delegada territorial del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós; el delegat territorial de Cultura, Miquel Àngel Cullerés; l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases; i el vicepresident segon del Consell Comarcal Pallars Jussà, Martí Cardona, entre altres càrrecs. Per part de Projecte Home Catalunya hi ha estat present el seu director, Oriol Esculies. L'exposició restarà a Tremp fins al pròxim 21 de maig. Més endavant, farà parada a Balaguer; on es podrà veure a la Paeria entre el 24 de maig i el 25 de juny; a Solsona, a la Biblioteca Carles Morató entre el 4 i el 29 d'octubre; i a Les Borges Blanques, a la Biblioteca Marquès d'Olivart entre el 2 i el 30 de novembre.