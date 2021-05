El PSC reclama la millora d'horaris i inversions a la línia de Lleida a la Pobla de Segur

La Pobla de SegurLa diputada pallaresa del PSC al Parlament de Catalunya, Sílvia Romero, ha instat al Govern de la Generalitat a "reformar els horaris actuals de circulació a la línia de tren de Lleida – La Pobla de Segur, sobretot pel que fa al tram complet, fet que revertiria en l'eficàcia del servei i en l'increment d'usuaris". Amb aquest objectiu, el Grup Parlamentari Socialista ha registrat una Proposta de Resolució en què insta a l'executiu a "implantar la millora dels horaris de la línia de tren Lleida – La Pobla i prioritzar les inversions necessàries durant aquest any 2021 per fer viables la implantació de la millora, especialment al tram Balaguer – La Pobla de Segur".

Sílvia Romero ha recordat que "des que Ferrocarrils de la Generalitat es fa càrrec del servei, el 2005, s'han incorporat dos trens dièsel Stadler que circulen en via única sense electrificar, el que ha suposat un increment gradual del nombre de passatgers, arribant a més de 250.000 el 2019". La diputada socialista ha explicat també que "ara, el tram entre Lleida i Balaguer compta amb 10 circulacions per sentit en dies laborals, mentre que el tram complet fins a la Pobla de Segur és de només 4 circulacions per sentit, una d'elles per necessitats de gestió de la línia".

En aquest sentit, Romero ha lamentat que "el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020 planteja l'eventual implantació de trens tramvia entre Lleida i Balaguer, però no la millora o increment en la totalitat de la via, el que suposa un greuge per a bona part dels usuaris dels municipis més enllà de la capital de la Noguera".

Finalment, Romero ha apuntat que "aquesta millora no requereix com a condició la construcció d'un hangar i l'intercanviador a Cellers, sinó de voluntat política de donar servei als veïns i veïnes d'una part del territori que requereixen també connexions en condicions per fer ús d'altres serveis com els trens AVE, l'arribada i el retorn a llocs de treball i formació o visites per motius de salut".