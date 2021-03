La recuperació del camí històric entre Cuberes i Taús començarà després de Setmana Santa

CuberesLa cooperativa Boumort Indòmit ja ha aconseguit els diners necessaris per poder realitzar la primera de les tres parts del projecte amb el que va guanyar el dret a participar en el procés de micromecenatge "Arrela't a l'Alt Pirineu i Aran". Es tracta de la que preveu recuperar el camí històric entre Cuberes, al Pallars Sobirà, i Taús, a l'Alt Urgell. Amb dades d'aquest divendres a la tarda el projecte havia aconseguit 4.910 euros a través de donacions, quan el mínim establert eren 4.058. La quantitat òptima per poder culminar el projecte, però, són 9.988.

Un dels membres de la cooperativa, Albert Cereza Castells, explica que la primera part del projecte, la de recuperar l'antic camí entre Cuberes i Taús, ja podrà començar després de Setmana Santa i que donarà feina diària a dues persones, a banda d'alguns voluntaris que ja han mostrat la seva disponibilitat a ajudar.

Aquesta primera part preveu recuperar el camí en aquesta zona del nord del Boumort, ja que "hi ha molts trams on s'ha emboscat, en altres volem arreglar els murs de pedra seca, així com instal·lar passarel·les de fusta per creuar barrancs". L'objectiu és que "la gent que s'allotgi al refugi de Cuberes o a Taús pugui fer senderisme a la zona". El fet de formar part de la Reserva de caça de Boumort fa que a la zona hi hagi pocs senders, justament per no molestar als animals, de manera que qui no vol transitar en 4x4 només pot acabar caminant per les pistes de terra. En aquest sentit, Cereza remarca que la recuperació del camí històric es fa d'acord amb la Reserva, ja que no afecta cap hàbitat de fauna.

La segona fase del projecte, que és per a la que estan recollint diners en aquests moments, és per poder fer millores mediambientals al voltant del camí, la més important de les quals serà fer tasques per recuperar l'hàbitat del gall fer. "Volem fer plantació d'arbustos productors de fruit, ja que és la base de l'alimentació del gall fer", explica Cereza. El cas és que aquest animal està en clar risc de desaparició perquè el cérvol es menja els arbustos que produeixen els fruits que mengen, de manera que els deixen sense aliment. Una altra millora mediambiental que volen fer és instal·lar caixes niu per a ocells que ajudin a controlar plagues, com ara la processionària del pi.

La tercera i última fase consisteix a fer un recull històric i etnogràfic "sobre els darrers habitants del poble de Cuberes, que es va deshabitar a finals dels anys 70, principis dels 80 del segle passat, saber com connectaven unes valls amb les altres i la importància que tenien els camins en aquella zona". Del material que en treguin, en volen fer una publicació.

Cereza assegura que estan contents amb la resposta de la gent i ha remarcat que hi ha hagut persones que els han dit que no poden col·laborar econòmicament, però que els aniran a ajudar a recuperar el camí o a plantar els arbusts. Aquesta iniciativa la promouen els Consells Comarcals de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d'Aran, les Oficines Joves, els serveis de promoció econòmica i treball d'aquestes comarques, l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran i el projecte Odisseu, amb el suport de la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la DG de Joventut, el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya i el Consorci Leader Pirineu Occidental amb col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.