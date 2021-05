Sàmper es mostra a favor de crear una Regió d'Emergències al Pirineu per actuar més ràpid al territori

LleidaEl conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha assegurat que comparteix la proposta dels Bombers de crear una regió d'emergències al Pirineu per poder treure pressió a la feina de la Regió d'Emergències de Lleida i per poder donar una resposta més ràpida a qualsevol emergència que tingui lloc en aquest territori. "Em sembla del tot oportú" per "destensionar" la feina que ara s'assumeix des de la Regió d'Emergències de Lleida, ha dit en una visita a Lleida recollida per l'ACN. També, ha afegit, perquè el Pirineu té particularitats pròpies que el fa mereixedor d'aquesta infraestructura, que serviria per millorar l'agilitat en la resposta a qualsevol emergència que es donés al territori.

Durant la visita també ha reconegut que el Parc de Bombers de Seròs està en condicions "lamentables" i s'ha compromès a donar-li prioritat si torna a ser conseller o, en cas de no ser-ho, a passar-li la demanda a la nova persona responsable d'Interior. Sàmper, però, ha recordat que per fer realitat aquestes dues peticions cal dotació econòmica i, per tant, que es formi un nou govern i s'aprovin els pressupostos.