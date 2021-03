El servei d'FGC entre Balaguer i la Pobla es farà en bus del 6 a l'11 de març

La Pobla de SegurEl servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a la línia Lleida-La Pobla en el tram comprès entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es realitzarà amb autobús entre els dies 6 i 11 de març. Aquesta interrupció del servei és com a conseqüència dels treballs programats de manteniment en una de les unitats de tren que ofereixen servei en aquesta línia.

Entre aquests dies, el servei entre les estacions de Lleida-Pirineus i Balaguer serà l'habitual, amb l'excepció d'algunes circulacions, que també es veuran substituïdes íntegrament per un servei d'autobús. Així, el 7 de març, es veurà afectat el servei amb sortida de la Pobla de Segur a les 19.00h. Mentrestant, del 8 a l'11 de març, es veuran afectats els serveis amb sortida de Lleida-Pirineus a les 05.25 hores i de la Pobla de Segur a les 19.46 hores.

L'horari de sortida de l'autobús substitutori serà l'habitual dels trens i s'aturarà a totes les estacions del recorregut a la parada d'autobús més propera. No obstant, a les estacions de Gerb, Sant Llorenç de Montgai, Vilanova de la Sal i Santa Linya l'autobús s'aturarà sota demanda de les persones que viatgin en el tren, trucant al telèfon 973445503 o mitjançant els intèrfons de les estacions.

Des d'FGC han recordat que l'entrada en servei d'un tercer tren aquest any per donar servei a la línia farà possible que, en situacions com aquestes, es pugui garantir la continuïtat del servei en tren, ja que mentre una unitat estigui immobilitzada, les altres dues podran oferir el servei habitual en tren a la línia.