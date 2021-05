La síndica d'Aran demana al ministre Iceta que l'Estat reconegui la singularitat aranesa

MadridLa síndica d'Aran, Maria Vergés, s'ha reunit aquest dimarts a Madrid amb el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta. Tal com han informat des del Conselh Generau d'Aran, en aquesta reunió, en la qual també va participar el secretari d'estat, Víctor Francos, s'hi han tractat diversos assumptes d'interès per a la Val d'Aran com el reconeixement de l'especificitat d'Aran en la legislació estatal, les ajudes al sector de la neu, els reptes que encaren les zones de muntanya com Aran i la situació de l'aranès, entre d'altres.

Pel que fa a la singularitat d'Aran, el Conselh Generau ha estat treballant els últims mesos en una proposta jurídica que permeti el reconeixement de l'especificitat de la Val d'Aran en la legislació estatal, i que la síndica d'Aran ha presentat aquest dimarts al ministre Miquel Iceta. "Aquest reconeixement permetria a la Val d'Aran, i al Conselh Generau d'Aran com a màxima institució del territori, ampliar el seu marc jurídic i administratiu i reafirmar el nostre autogovern", ha manifestat la síndica, que ha afegit que "després d'haver aconseguit el reconeixement polític i normatiu per part de la Generalitat de Catalunya, des del govern d'Aran pensem que és el moment d'aconseguir també el reconeixement normatiu de l'Estat, que fins al moment ha reconegut políticament el nostre territori, amb la moció del Senat de maig de 2013, aprovada amb motiu del VII Centenari de l'atorgament de la Querimònia".

Així mateix, durant la reunió, la síndica d'Aran també ha exposat al ministre "la necessitat de plantejar de quina forma podem reactivar les activitats econòmiques dels pobles de muntanya" i li ha explicat les diferents accions que comencen a dur-se a terme a l'Aran en matèria d'innovació, turisme sostenible, eliminació de la petjada de carboni i l'aprofitament de la biomassa, entre altres.

La síndica d'Aran ha aprofitat també per a interessar-se per les ajudes que podria rebre el sector de la neu "que a la Val d'Aran, a causa de les restriccions de mobilitat adaptades per la situació sanitària, s'ha vist molt afectat i ha viscut una temporada d'hivern atípica i que ha afectat també els sectors de l'hostaleria, restauració i comerç del territori". Així mateix, ha traslladat també quina és la realitat d'Aran i del seu autogovern, així com la situació que travessa la seva llengua pròpia, l'aranès, i li ha plantejat la possibilitat que el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública brindi suport al territori.