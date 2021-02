Avança el pla per conservar la qualitat acústica i lumínica del Parc Natural de l'Alt Pirineu

LlavorsíMés d'una quarantena de persones han fet aportacions dins la primera fase del procés participatiu organitzat pel Parc Natural de l'Alt Pirineu per dissenyar el pla d'accions per posar en valor i conservar la qualitat acústica i lumínica d'aquest espai natural. L'actuació s'emmarca dins del projecte que el parc natural impulsa des de fa dos anys per a obtenir el distintiu de Punt de referència i àrea d'influència de protecció lumínica i de Zona d'especial protecció de la qualitat acústica que atorga la Generalitat.

Des del parc han indicat que es tracta de dos distintius que han de servir de revulsiu per al territori, en tant que reconeixen, d'una banda, l'excel·lència del seu cel nocturn, i de l'altra, la baixa contaminació acústica, en la línia del lema de la Vall Ferrera "Aquí es pot escoltar silenci". Així, la seva obtenció servirà per a posicionar el territori del parc com un referent en qualitat acústica i lumínica, i per atraure més turisme sostenible amb la realització d'activitats que posin en valor el cel fosc estrellat de qualitat i poder escoltar els sons de la pròpia natura.

En aquest context, el novembre passat es van completar els mesuraments sobre el cel nocturn i el soroll en l'àmbit del parc, que van mostrar nivells de qualitat excel·lents en els dos aspectes. Amb aquestes dades com a punt de partida, el parc va organitzar el procés participatiu que ara acaba, perquè els agents del territori, administracions, empreses, centres educatius, i ciutadania aportin idees i col·laborin en el disseny de les accions que han de garantir la preservació i la valorització d'aquest patrimoni singular.

Les aportacions en aquesta primera fase s'han recollit en una memòria que estarà disponible al portal participa.gencat.cat. I és que el procés continuarà durant tot el 2021 per aplegar el màxim consens, sobretot amb els ens locals del territori del parc. Posteriorment, es redactarà la versió final del Pla d'Acció per a la seva aprovació, que inclourà propostes recollides en el procés de participació.

Participació en protecció lumínica

Prop d'una vintena de persones van assistir el passat 10 de desembre a la sessió participativa virtual sobre la declaració d'aquest àmbit com a Punt de referència i àrea d'influència de protecció lumínica. La cita va servir per recollir un seguit de propostes d'acció al voltant de 4 àmbits: accions de conservació, accions de sensibilització, accions amb impacte directe sobre el desenvolupament local i accions de cooperació.

Participació en protecció acústica

La sessió de participació per a la declaració de Zona d'especial protecció de la qualitat acústica va tenir lloc el passat 17 de desembre, amb la participació d'un total de 16 assistents. Les propostes d'acció que es van recollir es distribueixen en quatre blocs: accions informatives i de participació prèvia al Pla, accions de sensibilització, accions promocionals i accions de conservació.

A més, per afavorir la participació en línia, es va habilitar un qüestionari durant quinze dies. Per aquesta via hi van participar deu persones, amb vuit respostes al qüestionari de Punt de referència i àrea d'influència de protecció lumínica i cinc respostes per a la Zona d'especial protecció de la qualitat acústica.