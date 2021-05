Els Agents Rurals confirmen que les plantes que han aparegut a l'estany de Puigcerdà no són invasores

PuigcerdàEl Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya ha confirmat a l'Ajuntament de Puigcerdà que les plantes aquàtiques aparegudes les darreres setmanes a l'Estany de Puigcerdà no són espècies invasores. El cos ha identificat dos tipus de plantes: Llapó fullat (Potamogeton crispus) i Llapó anguilenc (Myriophyllum spicatum), ambdues plantes autòctones d'origen europeu. Segons ha explicat el Cos d'Agents Rurals, aquestes dues plantes són beneficioses per l'ecosistema de l'estany, ja que eviten l'eutrofització de l'aigua i fixen el CO2 alhora que resulten un refugi per les cries de moltes espècies de peixos.

Cal dir que la proliferació d'aquestes plantes es deu al bon estat que presenta l'aigua i el llot de l'estany des de la seva darrera neteja sumat a la retirada de les carpes, peixos que solen remoure el llot del fons i que amb aquesta acció fan que no puguin créixer determinades espècies de planta aquàtica. Així doncs i seguin les recomanacions dels agents rurals, les plantes es deixaran per afavorir la biodiversitat de l'estany. No obstant la Fundació Tallers de la Cerdanya, encarregats del manteniment de l'estany i les seves zones verdes, sí que seguiran netejant la superfície de l'estany i retirant el llapó que sura.