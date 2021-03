El Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya de Catalunya tria la Vall Fosca per a l'estada de transició

La Torre de CapdellaLa Vall Fosca ha estat el lloc triat pel Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya de Catalunya (CTEMC) per fer una estada de transició entre la finalització de la competició i la recta final de temporada on es busca molt més centrar-se en la formació en muntanya dels joves integrants del centre. Amb el refugi de Colomina com a base d'operacions el centre ha realitzat una travesa cap el Pic de Vidals passant pel Coll de Carboneres, amb contingut en formació de muntanya, aprenentatge de progressió amb grampons i piolet. Tal com ha explicat el director del CTEMC, Pau Gómez, "s'ha seguit formant als joves valors del centre en fonaments de muntanya i en la gestió de perills".

Des del CTEMC s'ha fet diferents xerrades de material d'esquí de muntanya i de planificació d'itineraris. En total 17 esportistes han estat els que han assistit en aquesta concentració, on només han faltat els que participaven en l'última prova de la Copa del Món a Itàlia. Per tancar la concentració els integrants del centre han realitzat una travessa fins al pic de la Mainera (2.909m) passant per la canal nord.

El CTEMC té més de 20 anys de trajectòria i és un bon planter de campions del món, medallistes olímpics i de generacions d'esquiadors i esquiadores de muntanya que s'han format en aquest centre. Aquesta temporada, marcada per la pandèmia del covid-19 i la disminució de competició, ha obligat als tècnics del CTEMC, Gil Orriols, Pau Gómez i Aribau Portillo, a replantejar les sessions programades i aprofitar qualsevol escletxa del calendari per poder mantenir l'alt nivell de rendiment dels seus integrants.

La Vall Fosca es reivindica com a territori d'esquí de muntanya

La Vall Fosca va iniciar el 2020 una àrea d'esquí de muntanya i raquetes de neu, pensada per a totes aquelles persones que els agraden els esports de neu i que decideixen practicar-los fora de les estacions d'esquí alpí. Dins d'aquest projecte, es va realitzar una classificació del terreny (ATES), per poder dissenyar i proposar itineraris tenint en compte les característiques d'aquest. Actualment al web de la Vall Fosca hi ha 25 propostes d'itineraris, on s'explica el recorregut, les característiques o si són adequats per a raquetes de neu, entre altres. Als dos accessos principals, a Filià i abans d'arribar a Sallente, també s'han instal·lat uns plafons amb el plànol de l'àrea dels itineraris de neu.

Des de l'Ajuntament de la Torre de Capdella assenyalen que "tota aquesta informació que s'ha generat fins ara és una eina importantíssima i molt útil per a les empreses de guiatges a l'hora de programar sortides i crear productes relacionats amb la neu".