Detecten una festa amb 23 persones en una casa rural de Bellestar

BellestarEls Mossos d'Esquadra han denunciat a 23 joves de nacionalitat francesa per haver-se saltat el confinament i haver-se desplaçat fins a Bellestar, al municipi alturgellenc de Montferrer i Castellbò per fer una festa en una casa rural llogada. Tal com ha informat el cos, al voltant de les 22h d'aquest divendres van ser alertats que s'estaria produint aquesta festa. Hi van desplaçar diverses patrulles i van constatar que a l'interior hi havia 23 persones. Recordem que amb les actuals restriccions a causa de la pandèmia, només es permet la reunió de 6 persones. Davant d'aquests fets, van procedir a denunciar als joves i van elaborar una proposta de sanció també per al propietari que els havia llogat la casa.