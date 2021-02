França no exigirà una PCR negativa als veïns de zones frontereres

PuigcerdàL'obligatorietat de presentar una PCR negativa per entrar a territori francès no afectarà la mobilitat quotidiana en zones frontereres com Cerdanya i l'Aran. Tot i que el confinament perimetral de Catalunya impedeix entrar i sortir del país si no és per causes justificades, les estretes relacions frontereres entre l'Alta i la Baixa Cerdanya s'han mantingut gairebé igual i tot apunta que aquesta nova decisió governamental no ho modificarà.

Les darreres mesures dictades pel govern francès estableixen que per entrar a França per qualsevol via des de qualsevol país de la Unió Europea o de l'espai europeu -entre ells, Andorra- cal una PCR negativa feta com a molt 72 hores abans. Tot i això, s'ha establert que la norma no afecta les persones que viuen a 30 quilòmetres de la frontera i que facin desplaçaments de menys d'un dia. Igualment, la mesura tampoc afecta als transportistes ni a les persones que s'hagin de desplaçar per motius laborals, d'urgència o per qualsevol altra raó justificada.