Els Mossos detenen una tercera persona relacionada amb el robatori amb violència d'aquesta setmana a la Seu

La Seu d'UrgellAgents dels Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimecres un home, de 24 anys i veí de la Seu d'Urgell, com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació. L'arrest està relacionat amb les dues detencions que es van fer el passat divendres a la Seu d'Urgell per un robatori amb violència i intimidació en un domicili de l'avinguda Saloria. Els agents de la Unitat d'Investigació de la Seu d'Urgell van constatar que en els fets, presumptament, també estava implicada una tercera persona que ja va ser identificada el dia que es va produir el robatori. Finalment, aquest dimecres se la va localitzar al carrer de la Font de la capital alturgellenca.

En el moment de la detenció els agents van recuperar dos televisors i peces de roba que havien estat sostretes en el robatori de l'avinguda Saloria. El detingut, que té antecedents, va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell.

Detenció de dos 'falsos infermers'

D'altra banda, els Mossos també han donat a conèixer que han detingut dos homes que pretenien estafar una dona d'edat avançada a Cambrils, al Baix Camp, fent-se passar per falsos infermers. Segons recull l'ACN, l'any passat ja els van detenir per estafar 30.000 euros a un home a la Seu d'Urgell. Segons la policia, dimecres la víctima va rebre la trucada d'una dona que va preguntar-li per l'estat del seu marit i que li va comunicar que li enviaria a casa uns infermers per fer-li una revisió mèdica. La dona, estranyada, va adreçar-se a la farmàcia per informar-los i des d'allà van comprovar amb el CAP que no s'estaven fent revisions a domicili. L'establiment va posar el cas en coneixement dels Mossos i dijous la policia va enxampar dos homes que duien un maletí i trucaven al portal de la senyora.

Els agents els van identificar i traslladar a comissaria per esclarir els fets. Allà els sospitosos van explicar que treballaven en una empresa d'osmosi i que havien anat a vendre els seus productes. Tot i això, els agents van comprovar que els dos aparells no tenien res a veure amb l'osmosi. Van quedar detinguts pels suposats delictes d'estafa i intrusisme professional.

A més, als dos detinguts els constava un antecedent policial de l'any passat per estafa i extorsió a la Seu d'Urgell. En aquella ocasió els van arrestar per estafar 30.000 euros a un home fent-se passar per intermediaris de financeres.

Els detinguts són un veí de Gavà de 46 anys i un de Cerdanyola del Vallès de 53 anys. Van quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb el compromís de presentar-se davant el jutge quan siguin requerits.