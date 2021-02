Recuperen les antigues adoberies de Tremp com a part d'un itinerari per a vianants

TrempEl Consell Comarcal del Pallars Jussà ha iniciat les obres de rehabilitació de les antigues adoberies de Tremp, en el marc del projecte FEDER "Valorització del Patrimoni Cultural i Natural per a la dinamització turística del Pallars Jussà", amb l'objectiu de recuperar el patrimoni històric que representa aquest element. L'actuació, amb un pressupost de 325.000 euros, tindrà dues fases. La primera, adjudicada a l'empresa trempolina Construccions Enric Mitjana, s'ha iniciat aquest mes de febrer i consistirà en la consolidació de l'antiga edificació, que es trobava en molt mal estat, per fer visitable la planta baixa, on es troben les antigues adoberies, mentre que la primera planta de l'edifici s'habilitarà com a mirador.

També s'adequaran els accessos a la zona per tal d'enllaçar amb la segona part dels treballs, que consistiran en la creació d'un itinerari urbà per a vianants d'1,5 quilòmetres, que resseguirà el curs del barranc de la Font-Vella. Aquesta actuació, que s'ha adjudicat a l'empresa local Excavacions Carmona, "vol posar en valor aquest pulmó verd de la ciutat i els elements patrimonials que es troben al seu pas, com el pont romànic de Sant Jaume o els baixos del convent del mateix nom situats sota l'alberg de joventut", segons han indicat des del Consell Comarcal.

El president de l'ens, Josep Maria Mullol ha visitat recentment les obres acompanyat dels vicepresidents, Martí Cardona i Antoni Flores, i ha remarcat que aquest tipus d'accions "s'inclouen en l'estratègia de divulgació del patrimoni natural i cultural com a eina de dinamització turística i alhora també són una eina de suport al teixit empresarial local que les executa".

Aquestes inversions estan cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya amb una aportació del 41%, a les quals cal sumar el 21% que aporta la Diputació de Lleida i el 38% per part de l'Ajuntament de Tremp.

El projecte FEDER de "Valorització del Patrimoni Cultural i Natural per a la dinamització turística del Pallars Jussà" inclou també la remodelació del Museu d'Isona, ja en execució, l'adequació del Parc del Pinell per valor de 60.000 euros, més unes altres sis actuacions a diferents indrets de la comarca, ja realitzades.