Ua alumna deth Lycée Notre-Dame de Garaison de Lannemezan se trape en tot realizar practiques ena Oficina Tecnica der Ajuntament de Vielha e Mijaran

Un an mès, diuèrsi alumnes an era escasença de realizar practiques en diuèrsi equipaments municipaus de Vielha e Mijaran pendent eth cors escolar. Actuaument, ua alumna deth Lycée Privé Notre-Dame de Garaison de Lannemezan (França), qu'estúdie eth Bachilierat Professionau de Gestion e Administracion, realize aguestes practiques en Ajuntament de Vielha e Mijaran, concretament coma supòrt dera Oficina Tecnica. Pendent eth mes de gèr siguec en Palai de Gèu, mès damb eth barrament dera installacion coma mesura de prevencion de contagi dera pandémia, siguec trasladada ara Oficina Tecnica a on finalizarà es practiques.

Er acòrd entre er Ajuntament de Vielha e Mijaran damb es dus centres educatius permet qu'aguesti/es estudiants/tes realizen practiques de sèt ores diàries de deluns a diuendres pendent eth cors escolar, en tot auer eth sòn prumèr contacte damb eth mon laborau. Aguest hèt permet aufrir era possibilitat de balhar accès ara joenessa tà conéisher de prumèra man eth foncionament dera administracion publica e formar-se en era.

“Des der Ajuntament mantiem aguest acòrd damb er Institut d'Aran e damb eth Lycée Privé Notre-Dame de Garaison, entà qu'aguesti/es joeni/es agen eth sòn prumèr contacte damb eth mon laborau e poguen veir es possibilitats laboraus que les pòt aufrir ua administracion publica", comente eth dusau tinent d'alcalde e còsso de joenessa de Vielha e Mijaran, Alberto López.