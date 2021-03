Se suspen eth Salardú Country Ròck Festival peth covid-19

SalardúEra organizacion deth Salardú Country Ròck Festival amassa damb er Ajuntament de Naut Aran, a decidit suspéner era 7au edicion d'aguest multitudinari eveniment qu'amassaue ath torn de 6.000 persones en municipi de Naut Aran enes darrèries deth mes d'agost. Eth motiu d'aguesta anullacion, per dusau an consecutiu, ei pr'amor dera actuau pandèmia deth coronavirus, atau coma entà poder evitar un major risc de contagi entre era poblacion aranesa e es visitants que van ad a eth.

Segontes hònts deth Salardú Country Ròck Festival, aguesta hèsta generaue mès de 500.000 èuros d'ingrèssi economics entara zòna de Naut Aran. Laguens d'aguesti, s'enmarquen es nets d'hotèl, restaurants, staff, consum en municipi o era estada ena Val d'Aran. Enquia Salardú s'apropaue gent de diuèrsi païsi coma es Estats Units, Argentina o Australia entà vibrar damb es grani artistes de renòm que barauen ath ritme deth melhor country antic e modèrn.

Eth director der hestau, Victor Manuel Rodríguez, destaque que "dauant d'aguesta incertesa cau hèr un pas endarrèr per motius de salut publica, e demorar un an mès entà que pogue èster un eveniment complèt en toti es sòns airaus". Ath delà, concrète que "sajaram de compensar aguesti dus ans posposats. Ac haram damb fòrça aumenatges, emotiu e damb ua nauta carrega emocionau. Demoram que coma societat pogam véncer aguest virus que tant mau mos hè". Ei previst que, er an que ven, eth Salardú Country Ròck Festival se hèsque deth 24 ath 27 d'agost.