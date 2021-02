La Seu suspèn el Festival del Joc del Pirineu perquè no perdi "l'essència"

La Seu d'UrgellL'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha decidit suspendre la 6a edició del Festival del Joc del Pirineu, prevista pel cap de setmana del 12 al 14 de març. Tal com han explicat des del consistori, aquesta decisió respon al fet que les mesures aprovades pel PROCICAT no permeten la celebració d'aquest esdeveniment tal com s'ha anat celebrant en les darreres edicions.

Tot i que des de l'organització d'aquest festival dedicat al joc s'han plantejat diferents accions alternatives, han quedat descartades perquè "no segueixen la línia o essència de les altres edicions, com ara jocs en família, jocs singulars o partides exclusives, entre d'altes". També s'ha descartat posposar-lo en una altra data per tal que no coincideixi amb la resta d'esdeveniments de gamificació del país.

Cal recordar que la 5a edició del festival del Joc del Pirineu de la Seu d'Urgell va ser el darrer acte multitudinari que va tenir lloc a la ciutat abans que es declarés l'estat d'alarma a causa de la pandèmia del covid-19. En aquella darrera edició, el certamen va obtenir un augment de participació de prop del 30% de públic respecte l'any 2019, amb un total de 4.565 participants de totes les edats vinguts d'arreu del país. Així doncs, s'espera celebrar la seva sisena edició l'any 2022, quan ja es pugui tenir interacció social.

Malgrat no poder-se celebrar aquest festival, des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell han indicat que aposten per fomentar la inclusió d'activitat de joc en els esdeveniments que sí que es puguin celebrar durant el 2021 a la ciutat. En aquest sentit, es posa com a exemple el programa nadalenc del Món Màgic de les Muntanyes que va incloure un escape room per la ciutat.

Una altra proposta és impulsar accions de jocs dins les aules als centres escolars de la ciutat que ho desitgin, és a dir, portar a terme activitats dins les classes que fomentin l'aprenentatge a través del joc. Al respecte, es proposa dissenyar juntament amb l'Àrea d'Educació un programa de jocs a l'aula amb la col·laboració de l'associació ALLAU.