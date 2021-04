Talarn crea un gran mural per donar visibilitat al Geoparc Orígens

TalarnAquest dissabte s'ha inaugurat la pintura mural sobre el Geoparc Orígens, situada a l'entrada de la localitat de Talarn i que recull els principals trets geològics i altres elements rellevants del patrimoni natural i cultural d'aquest municipi. L'acte ha estat presidit per l'alcalde de Talarn, Àlex Garcia i la presidenta del Geoparc, Maria Pilar Cases. A continuació el coordinador del Geoparc, Xavier Mir, ha fet una petita explicació sobre el context i les singularitats geològiques d'aquest entorn i finalment, els artistes han explicat les seves obres.

El mural s'ha creat amb la finalitat de donar visibilitat al Geoparc Orígens, un territori de més de 2.000 Km2 reconegut per la UNESCO per la seva geologia d'importància internacional. Aquesta iniciativa es preveu es pugui replicar en altres zones del territori Geoparc, ja que ha rebut molt bona acollida i és una manera de promoure l'art i fer divulgació del patrimoni local.

Elements artístics i patrimonials del mural

Una de les obres és de Jordi Beltran, artista nascut a Barcelona, que actualment resideix a la Pobla de Segur i ha anat a càrrec del taller-escola El Cau de l'Art. L'artista ha representat la font de caps, un dels elements més característics i representatius de localitat de Talarn. Al costat de la font s'hi troba l'olla pardalera, utilitzada antigament com a reclam per a la nidificació d'ocells amb la finalitat d'atrapar els polls abans que aquests emprenguessin el vol i poder-se'ls menjar.

Enllaçant amb el següent fragment de mural s'hi troben les lletres de Geoparc mundial UNESCO Orígens que ressalten sobre el cel fosc Starlight que cobreix gran part del territori Geoparc. La següent obra és del Peter Alan Hull, artista londinenc que resideix al Pallars que fa pintures i dibuixos representant paisatges i edificis locals barrejats amb història i llegendes d'aquest territori. En la seva creació hi ha reflectit el perfil del municipi de Talarn, en el que s'aprecien les imponents cases nobles de la vila, construïdes durant els segles XVI i XVII. Amb el seu estil mostra també detalls de terres vermelles típiques d'aquesta zona, uns sediments continentals per on fa milions d'anys s'hi passejaven els dinosaures.

Aquesta creació enllaça amb el passat cretàcic on es passejaven dinosaures com el majestuós titanosaure representat per Elzeline van der Hoek, una artista de procedència holandesa que treballa combinant diferents tècniques com pintura, collage i llapis per a crear retrats, mandales i elements naturals, amb un art intuïtiu i acolorit. L'artista ha representat aquest dinosaure amb colors inventats, ja que ni els mateixos científics poden arribar a determinar-ne la coloració. El dinosaure camina sobre la terra vermella del Cretaci que conté sediments fluvials amb restes de fòssils. Al seu costat s'hi observa vegetació d'aquella època i a sota hi ha representades capes de sediments marins amb petxines i mol·luscs.

El fèmur d'aquest dinosaure va ser descobert durant les obres de construcció de la presa de Talarn amb el Dr. Pearson al capdavant. Aquest personatge històric i la presa és la darrera obra del mural que ha estat representada per Eva Cañadas, que tanca el mural amb un pela-roques, un ocell molt escàs que es deixa veure a Talarn els mesos més freds de l'any. Cañadas és una artista que va néixer a Barcelona i resideix al Pallars on ha creat la major part de la seva obra figurativa de paisatges, elements de natura i figura humana.