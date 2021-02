La Terreta es queda sense mesa electoral tot i la pandèmia

TrempEls veïns i veïnes de la Terreta, la zona del municipi de Tremp abocada a la vessant de la Noguera Ribagorçana i la més allunyada del cap de municipi, s'han hagut de desplaçar, un cop més, fins a Tremp per poder votar. Enguany, fins i tot, votar els ha comportat haver-se de saltar el confinament perimetral de Catalunya -per motius òbviament justificats-, ja que l'única manera que tenen d'accedir al seu cap de municipi és passant per la N-230 i circulant durant uns quilòmetres per la província d'Osca. Ja fa anys que l'Ajuntament de Tremp demana que s'habiliti una mesa electoral a la Terreta, per evitar que els habitants dels seus pobles hagin de fer una hora de carretera o més per poder votar. "Enguany encara ho havíem demanat amb més motiu, per evitar desplaçaments en situació de pandèmia, però la Junta Electoral no ens ho ha acceptat", lamenta l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases. El motiu, afegeix, és que per habilitar la mesa caldria desplaçar-hi personal de la junta "i deuen considerar que no hi ha prou població per justificar-ho".

El fet de ser el municipi més extens de Catalunya, amb 28 nuclis, fa que la logística en jornades electorals sigui singular. Cada cop que hi ha eleccions, l'Ajuntament de Tremp habilita un servei d'autocars per recollir als veïns i veïnes dels pobles, tant els de la Terreta com els que estan situats més a prop, ja a la conca de Tremp, per facilitar el vot a aquelles persones que no disposen de vehicle propi o de mitjans per desplaçar-se. Des de l'Ajuntament assenyalen que sempre sol haver-hi veïns que utilitzen el servei, però en aquesta ocasió els diferents autobusos han arribat buits.

Per contra, s'ha multiplicat gairebé per cinc el vot per correu. Tal com han assenyalat des del mateix col·legi electoral de Tremp -que enguany, per seguretat, s'ha ubicat al pavelló del Casal en comptes d'estar a l'escola Valldeflors- a l'urna on voten els nuclis agregats hi haurà al final de la jornada 63 vots per correu, mentre que normalment no solen superar els 10 o 15. En temps de pandèmia, probablement molts han preferit no fer ús d'aquest mitjà de transport col·lectiu i han optat per desplaçar-s'hi amb el propi vehicle o votar per correu.